Licht­starkes Hochleis­tungs-Standard-Zoom

Leica DG Vario-Elmarit 12-60mm/F2,8–4,0–5,6 ASPH/O.I.S. (24-120mm KB)

Hamburg, Januar 2017 – Mit dem Leica DG Vario-Elmarit 12-60mm / F2,8–4,0 ASPH. / O.I.S. (24–120 mm KB) stellt Panasonic das erste Objektiv seiner Leica DG Vario-Elmarit F2,8–4,0-Serie vor.

Mit seinem Brenn­wei­ten­be­reich vom 24mm-Super-Weitwinkel bis 120mm-Tele bietet dieses neue 5x-Zoom der Leica DG Vario-Elmarit F2,8–4,0-Serie einen für Foto- und Video­auf­nahmen praxis­ge­rechten Brenn­wei­ten­be­reich. Damit empfiehlt es sich für zahlreiche alltäg­liche Aufnah­me­si­tua­tionen und Motive, für dynamische Landschaften ebenso wie für Portraits oder auch die Available-Light-Fotografie.

In allen Objek­tiven dieser neuen Serie formen 9 Lamellen eine praktisch kreis­runde Blenden­öffnung. Diese erzeugt beim Fotogra­fieren mit großen Blenden­öff­nungen ein schönes, weiches Bokeh in den unscharfen Bereichen des Bildes. Bei allen Objek­tiven der neuen Reihe kommt die Nano-Oberflä­chen­ver­gü­tungs­tech­no­logie von Panasonic zum Einsatz, um Reflexe und Geister­bilder zu unter­drücken. Die Objektive der neuen Serie zeichnen sich aus durch eine robuste, staub- und spritz­was­ser­ge­schützte Konstruktion und sind frost­sicher bis –10 Grad Celsius. So halten sie auch einem profes­sio­nellen Einsatz unter rauen Bedin­gungen stand.

Die Konstruktion des Objektivs umfasst 14 Linsen in zwölf Gruppen, darunter vier asphä­rische und zwei ED-Linsen, die sphärische Verzeichnung und chroma­tische Aberration wirkungsvoll unter­drücken und so für eine hervor­ra­gende Bildqua­lität sorgen. Dank der kompakten Bauweise geht der Einsatz des neuen Objektivs nicht zu Lasten der Mobilität des Fotografen.

Über die hohe Licht­stärke hinaus erweitert der O.I.S. (optischer Bildsta­bi­li­sator) die Einsatz­mög­lich­keiten unter schlechten Licht­ver­hält­nissen, indem er Verwack­lungen bei Aufnahmen aus freier Hand effektiv unter­drückt. Das Objektiv arbeitet mit dem Dual I.S. Bildsta­bi­li­sie­rungs­system der aktuellen*1 Panasonic LUMIX G-Kameras zusammen und schützt so noch sicherer vor verwa­ckelten Bildern.

Das neue Objektiv empfiehlt sich ganz besonders für Video­auf­nahmen. Der Linear­motor ist kompa­tibel zum Highspeed-Präzi­sions-Kontrast-AF-System der aktuellen LUMIX-Kameras mit einem Daten­aus­tausch entspre­chend maximal 240 B/s. Er trägt zudem auch zu einer gleich­mä­ßigen Fokus­sier­be­wegung bei. Die Innen­fo­kus­sierung arbeitet besonders leise. Hinzu kommt eine außer­ge­wöhnlich stabile Linsen­führung beim Zoomen. Sie sorgt zusätzlich für ein ruhiges Videobild. Darüber hinaus wird auch die Sicherheit der AF-Tracking-Funktion beim Zoomen dank der Highspeed-Einzel­bild­analyse bei der Fokus­kon­trolle verbessert.

Das Angebot an Objek­tiven der Leica DG Vario-Elmarit F2,8–4,0-Serie wird konti­nu­ierlich erweitert werden. Ein Super-Weitwinkel-Zoom 8-18mm (16-36mm KB) und ein Tele-Zoom 50-200mm (100-400mm KB) sind derzeit in der Entwicklung.

Verfüg­barkeit und Preis

Das neue Leica DG H-ES12060 Objektiv ist ab März 2017 im Handel erhältlich. Die unver­bind­liche Preis­emp­fehlung beträgt 999 Euro.