SMDV BRiHT-360 HSS Akku-Blitz für größt­mög­liche Mobilität

Der SMDV BRiHT-360 HSS ist eine leistungs­starke Blitz-Lösung für Porträt-, Hochzeits- oder Event-Fotografen, die vorwiegend on location fotogra­fieren und Wert auf Schnel­ligkeit, größt­mög­liche Mobilität und hohen Bedien­komfort legen.

Ratingen, Januar 2017 – Der SMDV BRiHT-360 HSS ist ein mit 1,3 Kilogramm Gewicht leichter und kompakter Blitz, der sich dank Lithium-Ionen-Akku komplett kabellos einsetzen lässt. Mit 360 Wattse­kunden, bis zu 300 Auslö­sungen, Blitz­la­de­zeiten zwischen 0,05 und 3,9 Sekunden, einer Akku-Ladezeit von circa 100 Minuten und einem 7 Watt LED-Einstell­licht ist er deutlich leistungs­fä­higer als System­blitz­geräte.

Damit stellt der BRiHT-360 HSS eine komfor­table Alter­native zu reflek­tor­losen Blitz­ge­räten (Bare Bulb Flashes) mit separatem Akku oder zu kleinen Studio­b­litzen dar. Mit der optional erhält­lichen SMDV FlashWave-5TX Fernbe­dienung für Canon oder Nikon Kameras ist der Blitz aus bis zu 70 Meter Entfernung steuerbar.

Große Funkti­ons­vielfalt für kreativen Freiraum

Mehrere Blitz­be­triebs­arten (TTL, TTL + HSS, M, M + HSS) geben dem Fotografen viel Spielraum für die gestal­te­rische Umsetzung seiner Ideen. Im manuellen Modus bietet der BRiHT-360 HSS die Leistungs­re­gu­lierung von 1/1 bis 1/128 in 1/10-Schritten an. Die TTL-Steuerung sorgt für eine automa­tische Leistungs­ein­stellung, die über eine manuelle Blitz­be­lich­tungs­kor­rektur im Bereich von ± 3.0 EV in 1/10-Schritten korri­gierbar ist. Im HSS-Modus ermög­lichen extrem kurze Verschluss­zeiten bis zu 1/8000 Sekunde das Aufhell­blitzen gegen die Sonne, frieren Bewegungen bei starker Umgebungs­hel­ligkeit ein und erlauben offenere Blenden bei Outdoor-Porträts. Im Repeat-Betrieb (RPT) wird der BRiHT-360 HSS zum Stroboskop-Blitz und hält Bewegungs­ab­läufe in einem Bild fest. Kommt der Akku-Blitz in der Slave-Funktion zum Einsatz, löst er wahlweise im S1- oder S2-Modus aus.

Alle wichtigen Infor­ma­tionen auf großem, übersicht­lichem Display

Auf der Geräte-Rückseite steht ein großes LCD-Display für die Auswahl des Blitz­modus und der Blitz­gruppe (A bis D), für die Verteilung der 80 verfüg­baren Kanäle und die Einstellung des LED-Einstell­lichts bereit. Anzeigen für die verblei­bende Akkuka­pa­zität (in Prozent), für die Anzahl der ausge­lösten Blitze und eine Überhit­zungs­warnung erhöhen den Bedien­komfort.

SMDV FlashWave-5TX Funkfern­steue­rungen für Canon und Nikon Kameras

Die separat erhält­lichen FlashWave-5TX Funkfern­steue­rungen für Canon oder Nikon Kameras ermög­lichen einen umfas­senden Zugriff auf die einge­setzten Blitze. Alle erfor­der­lichen Funktionen sind ebenfalls über ein LCD-Display einstell- und kontrol­lierbar.

Eigene SMDV BR Licht­former-Serie

Mit der BR-Serie bietet SMDV eigene Licht­former für den BRiHT-360 HSS an. Zusätzlich zum serien­mä­ßigen Standard-Reflektor stehen zur Zeit optional ein Zoom-Reflektor, ein konischer Spotvorsatz und zwei Beauty Dishes zur Verfügung. Die faltbaren SMDV Alpha II Speed­boxen mit Bowens S-type Anschluss passen per separat verfüg­barem SMDV Adapter SB-07 an den Akku-Blitz. Variable Befes­ti­gungs­mög­lich­keiten

Der BRiHT-360 HSS liegt mit dem im Liefer­umfang enthal­tenen neigbaren Handgriff angenehm in der Hand. Der 5/8 Zoll Anschluss am unteren Ende des Handgriffs ist für die Befes­tigung auf einem entspre­chenden Lampen­stativ vorge­sehen. Für die Montage auf Stativ, Kugelkopf oder Schnell­wech­sel­platte eignet sich das 1/4 Zoll Stativ­ge­winde auf der Blitz-Unter­seite.

Der BRiHT-360 HSS Akku-Blitz ist im Online-Shop von Foto-Morgen zu einem Preis von 699,90 Euro inkl. MwSt. zzgl. Versand­kosten erhältlich.