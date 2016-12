Exire Search gibt es für Mac und Windows. Ganz neu ist jetzt eine Ähnlich­keits­suche hinzu­ge­kommen, die anhand eines zuvor festge­legten Referenz­bildes Fotos mit ähnlichen Inhalten findet. Dabei soll es jedoch nicht bleiben, neue Funktionen sind bereits in Arbeit. Dazu gehört die Möglichkeit, automa­tisch vergebene Schlag­worte direkt als IPTC-Tags in die Metadaten einer Bilddatei zu schreiben. Zudem soll Exire Search eines Tages in der Lage sein, technisch missratene Fotos von gelun­genen Aufnahmen unter­scheiden zu können.

Plugin für Adobe Lightroom findet Bilder ohne Verschlag­wortung

Mit Excire Search sind zwei Plug-ins für Adobe Lightroom erhältlich, die das Auffinden von Fotos in umfang­reichen Bilder­samm­lungen kinder­leicht und rasend schnell machen – und ganz ohne manuelle Pflege von Suchwörtern auskommt. Gesucht werden kann entweder nach Suchbe­griffen (Hund, Auto, Haus usw.) oder ein Foto dient als Vorlage und das Excire Such-Plug-in findet in Sekun­den­bruch­teilen alle Fotos mit ähnlichem Bildinhalt in der Sammlung des Anwenders.

Lübeck, Dezember 2016. Wer viel fotogra­fiert, musste seine Fotos bisher umfassend verschlag­worten. Grund­le­gende Infor­ma­tionen wie das Aufnah­me­datum, aber auch das Kamera­modell, mit dem das Foto gemacht wurde, und auch z. B. die Geodaten des Aufnah­meorts sind oft mit im Foto gespei­chert. Will man aber sein schönes Strandfoto oder das tolle Bauernhaus aus dem letzten Urlaub, die schönen roten Kornblumen oder alle Aufnahmen, auf denen Autos zu sehen sind, wieder­finden, musste man seine Fotos bislang konse­quent mit Schlag­worten versehen. Adobe Lightroom ist ein großar­tiges Programm, um große Fotosamm­lungen zu verwalten und zu bearbeiten. Aber das zeitauf­wändige Vergeben von Schlag­worten liegt nicht jedem.

Das Exper­tenteam von PRC, einem Spin-off der Univer­sität zu Lübeck, das sich seit über 10 Jahren mit Muster­er­kennung und Bildbe­ar­beitung in indus­tri­ellen Anwen­dungen beschäftigt, bietet mit seinen Plug-ins für Adobe Lightroom jetzt eine ganz neue, benut­zer­freund­liche Möglichkeit, Fotos wieder­zu­finden – ganz ohne manuelle Verschlag­wortung. Die Software Excire Search analy­siert die Fotos auf den Festplatten des Nutzers und weist diesen indivi­duelle Signa­turen zu. Hierbei werden Techno­logien des Deep Learning verwendet, einer spezi­ellen Form des maschi­nellen Lernens. Excire Search hat damit selbst­ständig gelernt, Frauen, Männer, Hunde, Katzen, Häuser, Brücken, Autos, Schiffe, Flugzeuge usw. zu erkennen. 110 Suchbe­griffe stehen heute schon für die Abfrage im Lightroom Plug-in Excire Search CT zur Verfügung.

Aber auch Profis, die ein gut mit Suchbe­griffen verse­henes Bildarchiv besitzen, profi­tieren von dieser Ähnlich­keits-Suche, die zudem noch durch Farben (12 verschiedene Grund­farben) und Formate (Hochformat, Querformat, Quadra­tisch) ergänzt werden kann. Das eine Hochformat-Foto mit rotem Haus vor blauem Himmel ist so in Sekun­den­bruch­teilen gefunden. Eine Demo-Version auf der Website des Herstellers (unter http://demos.excire.com/excire-search/) veran­schau­licht die Suche nach Stich­worten, nach Ähnlichkeit und nach Bildei­gen­schaften und zeigt, was mit den Plug-ins für Lightroom möglich ist.

Über die Technik

Technisch funktio­niert die Sache so, dass alle Fotos auf den Festplatten des Anwenders zunächst von dem Excire Search Hinter­grund-Prozess analy­siert werden. Bei sehr umfang­reichen Bilder­samm­lungen mit mehreren 10.000 Fotos kann das durchaus einige Stunden dauern. Dies insbe­sondere dann, wenn die Fotos nur im Raw-Format vorliegen oder wenn bei sehr vielen Fotos Bildkor­rek­turen in Lightroom gemacht wurden (die nicht destruktiv erfolgen, d. h. zunächst gar nicht aufs Ausgangsfoto angewendet werden). Excire Search muss solche Fotos dann zunächst expor­tieren, um anschließend das Ergebnis zu analy­sieren. Das Konver­tieren und Expor­tieren großer Fotos kostet, je nach Leistungs­fä­higkeit des Rechners, verhält­nis­mäßig viel Zeit. Bei sehr umfang­reichen Sammlungen empfiehlt es sich, den Rechner bei der Erst-Analyse einfach über Nacht laufen zu lassen. Einige hundert neue Fotos, die zwischen­durch neu hinzu­kommen, analy­siert Excire Search dagegen fast unmerklich im Hinter­grund, sodass der Anwender davon kaum etwas spürt. Für die eigent­liche Analyse wird nur eine kleine Version des Fotos benötigt. Extrem viel schneller geht die Analyse deshalb bei Katalogen, für die Adobe Lightroom bereits sogenannte Smart- Vorschauen erstellt hat (das wird norma­ler­weise beim Impor­tieren gemacht, der Prozess kann aber auch separat angestoßen werden). Smart-Vorschauen sind stark kompri­mierte Versionen der Original-Bilder, die nur wenig Speicher­platz auf der Festplatte benötigen, die aber für die Bildschirm­an­zeige ausreichen. Sie ermög­lichen in Lightroom sogar die Bearbeitung von Fotos, die derzeit gar nicht im Zugriff sind, z. B. weil sie auf einer nicht verbun­denen externen Festplatte liegen. Solche Smart-Vorschauen sind ideal für Excire Search und werden zur Analyse vorrangig genutzt.

Versionen und Verfüg­barkeit

Die Plug-ins Excire CT (Suchbe­griff-Suche, CT für „Content“) und Excire EX (Ähnlich­keits­suche, EX für „Example“) gibt es für MacOS X und Windows. Sie kosten zusammen 59,00 Euro. Eine 15 Tage lang unein­ge­schränkt funkti­ons­fähige Testversion steht im Excire-Webshop (unter https://www.excire.com/shop-de/) zum kosten­losen Download zur Verfügung. Bereits in der Entwicklung befinden sich zwei weitere Lightroom Plug-Ins. Eines wird es ermög­lichen, die durch die intel­li­gente Analyse automa­tisch ermit­telten Tags in die Fotos zu schreiben (als so genannte IPTC-Tags), das andere wird eine vollau­to­ma­tische Quali­täts­analyse anhand techni­scher Kriterien vornehmen, sodass unter zahlreichen ähnlichen Fotos schnell die technisch besten Fotos gefunden werden können.