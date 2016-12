Der chine­sische Objek­tiv­her­steller Zhongyi Optics bringt mit seinem 20mm f/2.0 4.5X Super Macro ein Weitwin­kel­ob­jektiv, das Aufnahmen mit bis zu 4,5facher Vergrö­ßerung erlaubt. Es kommt mit Anschlüssen für alle wichtigen DSLRs und Spiegellose. Einen deutschen Vertrieb gibt es noch nicht, das Lupen­ob­jektiv kann jedoch direkt beim Hersteller für rund 200 Dollar geordert werden.

Das Zhongyi Mitakon 20mm f/2.0 4.5X Super Macro ist ein Lupen­ob­jektiv, das einen Abbil­dungs­maßstab zwischen 4:1 und 4,5:1 ermög­licht. Der Arbeits­ab­stand (Objekt zu Front­linse) beträgt 20 Milli­meter, auf Unendlich lässt sich das „Super Macro“ nicht fokus­sieren. Die Brenn­weite gibt Zhongyi mit 20 Milli­meter an, geeignet ist das Objektiv für Klein­bild­ka­meras.

Der optische Aufbau ist recht einfach. Er besteht aus sechs Elementen in vier Gruppen, nur drei Lamellen bilden die Blende. Ein Filter­ge­winde bietet das Zhongyi Mitakon 20mm f/2.0 4.5X Super Macro nicht, zum Anschluss an ein Mikroskop ist es daher nicht geeignet. Zhongyi Optics gibt jedoch an, dass sich am Balgen­gerät ein Abbil­dungs­maßstab bis etwa 13:1 erzielen lässt.

Das kompakte Objektiv (Länge: 62 mm, Durch­messer: 60 mm) wiegt 230 Gramm, die Fassung besteht aus Metall.

Preis und Verfüg­barkeit

Das Zhongyi Mitakon 20mm f/2.0 4.5X Super Macro wird mit Anschlüssen für Canon EF, Nikon F, Sony FE, Sony A, Pentax K, Sony E, Micro Four Thirds und Fuji X angeboten. Derzeit ist es hierzu­lande über den Online-Shop von Zhongyi Optics erhältlich, dort kostet das Objektiv 199 US-Dollar. Beim Import nach Europa werden gegebe­nen­falls noch Einfuhr­um­satz­steuer und Zollge­bühren fällig.