CAMSLINGER Outdoor Kamera­t­asche

Die 1-Hand/1-Sekunde Kamera­t­asche für outdoor-aktive Fotografen

Der deutsche Foto-Zubehör-Hersteller COSYSPEED GmbH stellt in einem Crowd-Funding auf Indiegogo die neue CAMSLINGER Outdoor Kamera­t­asche für System­ka­meras und DSLRs vor. Die CAMSLINGER Outdoor wurde speziell entwi­ckelt für outdoor-aktive Fotogra­finnen und Fotografen, die gerne wandern, klettern, mountain-biken, reiten und reisen. Sie ist schnell, sicher und komfor­tabel, und kann an der Hüfte als auch über der Schulter getragen werden. Wie alle CAMSLINGER-Taschen, wurde auch die Outdoor auf schnellen, einhän­digen Zugriff hin entwi­ckelt. Das Crowd-Funding auf Indiegogo läuft noch bis zum Valen­tinstag: https://igg.me/at/camslinger-outdoor.

Die schnellste Kamera­t­asche der Welt

Die CAMSLINGER Serie wurde konse­quent auf schnellen, einhän­digen Zugriff entwi­ckelt. Dieses 1-Hand/1-Sekunde-Konzept ist einzig­artig. Man braucht nur eine Hand und eine Sekunde, um die Kamera aus der Tasche zu entnehmen. Dies ist besonders dann von Vorteil, wenn man nur eine Hand frei hat. Die CAMSLINGER Outdoor ist fast so schnell wie ein Sling-Gurt, bietet jedoch Schutz gegen Stöße und Regen. Sie ist auch viel schneller als ein Rucksack. Man kann die Kamera ohne Zeitverlust im Gehen greifen, während man einen Rucksack erst umständlich vom Rücken nehmen muss, um dann nach der Kamera zu suchen. Dies und das komfor­table Tragen machen die CAMSLINGER Outdoor zur perfekten Foto-Tasche für outdoor-aktive Fotogra­finnen und Fotografen.

Robuste Materialien und Verar­beitung

Die CAMSLINGER Outdoor ist aus NYLON D900 in Militär­qua­lität gefertigt. Sie ist wetterfest, robust und haltbar. Optional kann die im Boden verstaute Regen­haube überge­stülpt werden. Der Magnet­ver­schluss stammt vom Deutschen Verschluss-Spezia­listen www.fidlock.com und sorgt clever für schnelle aber sichere Bedienung. Weitere Features, wie Schlaufen zur Befes­tigung am Oberschenkel, sowie zahlreiche Taschen für Zubehör machen die CAMSLINGER Outdoor zur perfekten Beglei­terin für viele Arten von Outdoor-Aktivi­täten.

Entwicklung in Koope­ration mit dem schweizer Bergsteiger und Fotografen Stephan Wiesner

Die CAMSLINGER Outdoor wurde gemeinsam mit dem schweizer Bergsteiger und Fotografen Stephan Wiesner entwi­ckelt. Während des Crowd-Fundings ist auch eine CAMSLINGER Outdoor Blue S. Wiesner Edition erhältlich. 20 $US aus dem Verkauf der Edition fließen in ein Projekt unseres deutschen Partners www.burundikids.org. Das Projekt gibt jungen, obdach­losen Müttern und ihren Babys in Burundi/Afrika Unter­kunft und weitere Hilfe: http://burundikids.org/projekte/vor_ort/maedchenheim.html.

Für welche Ausrüstung eignet sich eine CAMSLINGER Outdoor?

System­ka­meras

DSLRs

Superzoom-Kameras

Objektive

Reise-Utensilien

Spezi­fi­ka­tionen

Innenmaße: 155 mm (h) x 190 mm (b) x 95 mm bis 110 mm (t) durch flexible Rückwand

Einstell­barer Gürtel von 70 cm bis 125 cm, erwei­terbar auf 165 cm mit der optio­naler Beltex­tension 40. Gewicht: 480 g. Farben: Grau, Blau

In the box

CAMSLINGER Outdoor

Regen­haube

FINGERCAMSTRAP 10

6 Abteil­t­renner

Oberschen­kelband

Preise und Verfüg­barkeit

Die CAMSLINGER Outdoor kostet während des Crowd-Fundings in einer Early-Bird-Option 69,- $US in Grau und Blau und 79,- $US für die S. Wiesner Edition. Unter­stützer sparen 20% bis 30% auf den späteren UVP.