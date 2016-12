Canon USA hat eine „Service Notiz“ veröf­fent­licht, in der vor gefälschten Versionen des Objektivs EF 50mm F1.8 II gewarnt wird. Äußerlich unter­scheiden sich die Fälschungen kaum vom Original, bei Linsen und Elektronik dagegen schon. Laut Canon entsprechen die Fälschungen nicht den Sicher­heits­stan­dards einiger Länder und auch nicht den Quali­täts­stan­dards des Unter­nehmens.

Die gefälschten Objektive EF 50mm F1.8 II sind äußerlich nur sehr schwer vom Original zu unter­scheiden. Lediglich ein Satzfehler in der Gravur am Bajonett entlarvt die Fälschungen. Hier heißt es fälsch­li­cher­weise CANONINC. statt CANON INC., siehe Bilder:

Lediglich ein fehlendes Leerzeichen in der Gravur am Bajonett (rechtes Bild) weist auf die Fälschung hin.

Canon USA weist in seiner „Service Notiz“ ausdrücklich darauf hin, dass die Infor­ma­tionen einst­weilen nur für den US-ameri­ka­ni­schen Markt gelten. Ob die gefälschten Objektive auch hierzu­lande im Umlauf sind, ist bislang nicht bekannt.