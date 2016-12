Umfas­sendes Funksystem von Metz ist erhältlich

Mit dem zur photokina 2016 angekün­digten „Wireless Trigger WT-1“ bringt Aufnah­me­licht­spe­zialist Metz ein umfas­sendes Funksystem auf den Markt. Die Kits für die Versionen Canon und Nikon werden ab sofort ausge­liefert. Außerdem wird das Sortiment um die einzeln erhält­lichen Trans­ceiver und Receiver erweitert.

Zirndorf – Mit dem WT-1 lassen sich Blitz­geräte über die moderne 2.4 GHZ Funkver­bindung fernsteuern und auslösen. Hierfür wird keine direkte Sicht­ver­bindung vom Trans­ceiver zum Receiver benötigt. Dabei überträgt das Metz Wireless Trigger System die jewei­ligen kamera­spe­zi­fi­schen TTL-Blitz­be­triebs­arten** und unter­stützt HSS bzw. FP-Kurzzeit­syn­chro­ni­sation**. Die Metz-Funklösung wird in einem Kit angeboten, bestehend aus dem Metz Trans­ceiver WT-1T (Sender und Empfänger) und einem Metz Receiver WT-1R (Empfänger). Im Liefer­umfang des Kits befinden sich zudem eine robuste Trans­port­tasche, ein Standfuß, eine Klebe­hal­terung, um den Receiver bspw. an einem Studio­b­litz­gerät zu befes­tigen, zwei Schutz­kappen für die Blitz­auf­nahme und ein USB-Verbin­dungs­kabel zur Durch­führung von Firmware-Updates. Neben dem Kit wird auch der Metz Trans­ceiver WT-1T und Receiver WT-1R einzeln angeboten. Der Anwender kann eine beliebige Anzahl an Blitz­ge­räten auslösen und somit außer­ge­wöhn­liche Aufnah­me­si­tua­tionen umsetzen.

Der Trans­ceiver wird auf dem Blitz­schuh der Kamera montiert. Auf dem Trans­ceiver kann dank des TTL Pass-Through Features weiterhin ein Blitz­gerät ohne Einschrän­kungen genutzt werden. Bei Bedarf kann der Anwender den WT-1T auch als Empfänger (Slave-Modus) verwenden. Um ein Blitz­gerät entfesselt über die 2.4 GHZ Funktechnik auszu­lösen muss das zu steuernde Blitz­gerät auf dem Receiver WT-1R montiert werden.

Metz Receiver WT-1R

Der Empfänger ist mit einem Blitz­schuh und einem Stativ­ge­winde ausge­stattet, damit kann der Metz WT-1R praktisch auf einem Standfuß oder einem Stativ platziert werden.

Voll kompa­tibel

Der WT-1T Trans­ceiver ist mit den gängigsten Digital­ka­meras der jewei­ligen Versionen kompa­tibel. Der WT-1T und WT-1R sind perfekt auf Metz Blitz­geräte abgestimmt und unter anderem auch für die Blitz­geräte der Origi­nal­her­steller geeignet. Nähere Infor­ma­tionen werden auf der Metz Homepage in einer Kompa­ti­bi­li­täts­liste bereit­ge­stellt.

Auch für Studio­b­litz­geräte geeignet

Mit dem integrierten Synchron­ka­bel­an­schluss ist der Metz Wireless Trigger WT-1T und WT-1R auch für Studio­b­litz­geräte verwendbar.