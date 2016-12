Über die Technik der Relonch Model 291 ist nicht viel zu erfahren. Nur so viel: Sie basiert auf einer Samsung Galaxy NX und weist einen Bildsensor im APS-C-Format auf. Keine Angaben gibt es zum Objektiv, weder zur Brenn­weite noch zu Licht­stärke. Viel Brimborium macht Relonch hingegen um das Design der Kamera. Sie ist mit Leder überzogen und wird in den verschie­densten Farben angeboten.

Geht es nach Relonch, einem jungen Unter­nehmen aus New York, werden wir in Zukunft keine Kameras mehr kaufen, sondern für perfekt ausge­ar­beitete Fotos bezahlen. 99 Dollar soll das pro Monat kosten. In dieser Miete enthalten ist eine minima­lis­tisch ausge­stattete APC-Kamera mit Festbrenn­weite. Die Aufnahmen landen nicht auf einer Speicher­karte sondern gehen direkt zum Bildbe­ar­bei­tungs-Server von Relonch; tags darauf kehren sie vollau­to­ma­tisch optimiert zum Fotografen zurück.

Relonch hat eine Serie von Vorher-/Nacherbildern veröf­fent­licht, die die Leistungs­fä­higkeit der automa­ti­schen Bildbe­ar­beitung demons­trieren soll.

Bei Kodak entwi­ckelte sich der Entwick­lungs­service vor mehr als 100 Jahren zu einem glänzenden Geschäft. Vor allem als mit der Kodak Brownie eine für nahezu jedermann erschwing­liche Kamera auf den Markt kam. An jedem Film, der mit dieser Kamera belichtet wurde, verdiente Kodak.

Bei Relonch sieht das Geschäfts­modell etwas anders aus: Hier gibt es die Kamera und den Bildbe­ar­bei­tungs­service zur Miete, 99 Dollar beträgt sie im Monat, also rund 1.200 Dollar im Jahr. Für diesen Betrag gibt es bereits eine bestens ausge­stattete System­kamera.

Noch befindet sich Relonch in einer Art Beta-Phase. Derzeit kann man das System für drei Tage auspro­bieren, die Kamera dazu gibt es aber nur vor Ort in der Nieder­lassung von Palo Alto (Kalifornien). An den Start gehen soll das Projekt irgendwann im Jahr 2018 – aber nur für Teilnehmer, die sich bereits jetzt im Relonch Club regis­trieren. Bis dahin will das Unter­nehmen vor allem die Algorithmen der automa­ti­schen Bildbe­ar­beitung verbessern. Wenn das alles wie geplant funktio­niert, soll Relaunch ab 2020 für jedermann offen stehen. Dann wird es auch eine neue Kamera geben, die Bildbe­ar­beitung soll sich bis dahin zudem an den persön­lichen Geschmack oder Stil des Fotografen anpassen lassen.

Vor 120 Jahren war es eine revolu­tionäre Idee von Kodak, sich um die Filment­wicklung zu kümmern (und damit nochmals Geld zu verdienen). Doch Filme werden im Zeitalter der digitalen Fotografie nicht mehr belichtet und entwi­ckelt – eine Entwicklung, an der Kodak zugrunde gegangen ist. Relonch möchte dieses Konzept nun offenbar in die digitale Welt trans­for­mieren. Ob das gut geht?

Weiter­füh­rende Infor­ma­tionen: Webseite von Relonch