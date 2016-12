SIGMA sd Quattro H

Die SIGMA Corpo­ration ist erfreut, die SIGMA sd Quattro H vorstellen zu können, eine neue Digital­kamera für hohe Bildqua­lität, die den Foveon-X3-Direkt­bild­sensor beinhaltet (Genera­ti­onsname: “Quattro”).

Die SIGMA sd Quattro H ist die erste Kamera mit dem neu entwi­ckelten Foveon-X3-Quattro-Direkt­bild­sensor im APS-H-Format — mit unglaub­licher, 51-Megapixel-äquiva­lenter Auflösung. Die neue Kamera mit dem SIGMA eigenen SA-Anschluss ist mit allen SIGMA GLOBAL VISION Objek­tiven der Produkt­linien Contem­porary, Art und Sports kompa­tibel und nutzt die optische Leistung dieser Objektive optimal aus. Darüber hinaus ist sie mit dem DNG-Format und somit auch mit Bildbe­ar­bei­tungs-Software von anderen Anbietern kompa­tibel, was für eine höhere Flexi­bi­lität sorgt. Der DC-Crop-Modus der Kamera, der automa­tisch aktiviert wird, sobald DC-Objektive angeschlossen werden, ermög­licht es einem, seine Objek­tiv­pa­lette voll ausnutzen.

[Haupt­merkmale]

Foveon-X3-Quattro-Direkt­bild­sensor

Um die Licht­ab­sorp­ti­ons­ei­gen­schaften von Silizium zu nutzen, besitzt der Foveon-X3-Quattro-Direkt­bild­sensor drei unter­schiedlich tief ins Silizium einge­bettete Schichten mit Fotodioden, die jeweils einer der RGB-Farben zugeordnet sind. Da dies der einzige Sensor ist, der die vertikale Farbtrenn­technik anwendet, ist er auch der weltweit einzige Direkt­bild­sensor. Der Foveon-X3-Quattro-Direkt­bild­sensor braucht keinen Tiefpass­filter, um Bildstö­rungen zu korri­gieren, die bei einer konven­tio­nellen Farbfil­ter­an­ordnung entstehen. Daher kann er alle Licht­in­for­ma­tionen, einschließlich Farbin­for­ma­tionen, optimal verwerten. Der Sensor hat eine Gewichtung von 1:1:4 in Bezug auf die Anzahl roter Megapixel in der unteren, grüner Megapixel in der mittleren und blauer Megapixel in der oberen Schicht. Die durch die obere Schicht erfassten Hellig­keits­daten überträgt er auf die mittlere und untere Schicht. Diese einzig­artige Struktur ermög­licht eine hohe Auflösung und eine schnelle Daten­ver­ar­beitung.

51-megapixel-äquivalent, ultra-hohe Bildqua­lität

Andere Kameras verwenden üblicher­weise einen Bildsensor mit nur einer einzigen Schicht, die von einem Bayer-Farbfil­ter­gitter überzogen ist, das sich aus 50% grünen, 25% blauen und 25% roten Quadraten zusam­men­setzt. Im Gegensatz dazu nutzt der Foveon-X3-Quattro-Direkt­bild­sensor keinen Tiefpass­filter und ist in der Lage, die Daten für Blau, Grün und Rot in der jewei­ligen seiner drei Schichten zu 100% zu erfassen. Aufgrund dieser einzig­ar­tigen Struktur kann der Foveon-X3-Quattro-Direkt­bild­sensor bis zu doppelt so viele Auflö­sungs­daten generieren wie Sensoren, die mit einem Bayer-Filter arbeiten. Die SIGMA sd Quattro H wartet mit einem neu entwi­ckelten Sensor im APS-H-Format (26,7mmx17,9mm) auf. Er besitzt in seiner oberen Schicht 25,5 Megapixel, was insgesamt etwa 51 Megapixeln bei herkömm­lichen Farbfil­ter­git­ter­sen­soren entspricht. Dieser größere Sensor hebt die Foveon-Bildqua­lität auf ein neues Level und liefert detail­liertere Bilder als je zuvor.

Dual TRUE III für die schnelle Verar­beitung großer Daten­vo­lumen

Der TRUE III (Three-layer Responsive Ultimate Engine) ist der speziell konzi­pierte Bildver­ar­bei­tungs­pro­zessor für den Foveon-X3-Quattro-Direkt­bild­sensor. SIGMAs Origi­nal­al­go­rithmus verar­beitet Daten ohne Verlust von Farbin­for­ma­tionen und ohne sonstige Beein­träch­ti­gungen des Bildes und liefert so extrem detail­lierte Aufnahmen mit 3D-Charak­te­ristik. Durch den Einsatz von gleich zwei TRUE-III-Prozes­soren kann die Kamera zudem die Daten aus dem Foveon-X3-Quattro-Direkt­bild­sensor mit hoher Geschwin­digkeit verar­beiten.

14-bit RAW-Daten

Die vom Foveon-X3-Quattro-Direkt­bild­sensor erfassten Licht­in­for­ma­tionen werden im RAW-Format gespei­chert. Die Nutzung einer 14-bit-Signal­ver­ar­beitung (16.384 Grada­tionen) zur Konver­tierung des analogen Ausga­be­si­gnals in ein digitales, ergibt Bilddaten mit feinsten Tonwert­ab­stu­fungen, die die natür­lichen Tonwerte des Origi­nal­motivs wirklich wieder­geben. RAW-Daten nutzen eine verlust­freie Kompri­mierung, die vor Bildin­for­ma­ti­ons­verlust schützen. Zudem entstehen durch die Verar­beitung von RAW-Daten mit SIGMA Photo Pro Bilder von unver­gleich­licher natür­licher Ausge­wo­genheit.

DNG-Format

Neben dem original SIGMA RAW-Format (X3F) ist nun auch das DNG-Format (Digital Negative) verfügbar. DNG ist die RAW-Bilddatei, die von Adobe Systems Incor­po­rated entwi­ckelt wurde. DNG-Dateien können auch mit einer Bildbe­ar­bei­tungs-Software anderer Anbieter entwi­ckelt werden, wodurch noch mehr Gestal­tungs­mög­lich­keiten entstehen.

*Bilder können nicht gleich­zeitig im DNG- und JPEG-Format aufge­nommen werden. Darüber hinaus ändert sich die Anzahl der aufneh­menden Pixel in Abhän­gigkeit von dem für die Aufnahmen gewählten Seiten­ver­hältnis.

Neuer Super-Fine-Detail-Belich­tungs­modus

Der neue Super-Fine-Detail-Belich­tungs­modus (SFD) schöpft die Leistungs­stärke des Foveon-X3-Quattro-Direkt­bild­sensors voll aus. Ein Druck auf den Auslöser erzeugt sieben unter­schied­liche Belich­tungen und kreiert so RAW-Daten im Datei­format X3I. Aus diesen Daten kann der Fotograf mit

der SIGMA Photo Pro Software rausch­freie Bilder mit einem besonders großen Dynamik­umfang erstellen. Mit diesem neuen Modus wird das Potenzial des Foveon-X3-Quattro-Direkt­bild­sensors, noch detail­liertere Aufnahmen zu erstellen, voll und ganz ausge­schöpft. Zudem lassen sich aus jeder X3I-Datei indivi­duelle X3F-Dateien erzeugen. Der Mehrwert des SFD-Belich­tungs­modus zeigt sich besonders in der Studio­fo­to­grafie.

Hinweis: SIGMA empfiehlt die Verwendung eines Dreibein-Stativs, um Wackler der Kamera zu verhindern.

DC-Crop-Modus

Die SIGMA sd Quattro H besitzt einen Sensor in der APS-H-Größe und sie schaltet automa­tisch in den DC-Crop-Modus, sobald ein DC-Objektiv angesetzt wird. Ebenso kann der DC-Crop-Modus manuell an- oder ausge­schaltet werden. Wenn ein DG-Objektiv angesetzt ist und der DC-Crop-Modus einge­schaltet ist, deckt der LCD-Monitor und der Sucher automa­tisch das APS-C-Format ab, was die Motiv­ge­staltung einfach macht.

* Bei einge­schal­tetem DC-Crop-Modus entspricht der Bildwinkel des angesetzten Objektivs dem eines mit 1,5-mal längerer Brenn­weite und die Anzahl der aufneh­menden Pixel wird kleiner.

Exklusive SIGMA Photo Pro Software

SIGMA Photo Pro ermög­licht eine intuitive Verar­beitung von RAW-Daten, bei der die Leistungs­stärke der vom Foveon-X3-Quattro-Direkt­bild­sensor erfassten Infor­ma­tionen optimal ausge­schöpft wird. Der Benutzer passt einfach seine Aufnahmen mittels den horizontal angeord­neten Schie­be­regler an, um Bilder zu schaffen, die seiner Vision entsprechen. Zudem wandelt die Software X3I-Dateien, die im Modus Super-Fine-Detail aufge­nommen wurden, in hochauf­ge­löste, rauscharme Bilder mit hervor­ra­gendem Dynamik­umfang um. Vielfältige Modi ermög­lichen dem Benutzer, die feinen Töne und Tonwert­ab­stu­fungen des Bildsensors optimal auszu­schöpfen, um beispiels­weise monochrome Bilder von beein­dru­ckender Tiefe zu schaffen.

SIGMA Capture Pro Software

Die SIGMA Capture Pro ermög­licht dem Fotograf die Kamera über einen PC zu steuern und auszu­lösen. Indem die Kamera per USB-Kabel mit dem Computer verbunden wird kann der Fotograf per PC

Aufnahmen erstellen sowie Blendenwert, Verschlusszeit und andere Einstel­lungen steuern. Die mithilfe der Software aufge­nom­menen Bilder können auf die SD-Karte der Kamera, auf den Computer oder auf beide gleich­zeitig gespei­chert werden. Darüber hinaus ermög­licht die Software dem Fotograf, konti­nu­ierlich eine festge­legte Anzahl von Fotos aufzu­nehmen. Während die Kamera mit dem Computer verbunden ist, kann sie weiterhin direkt bedient und ausgelöst werden.

Integrierte RAW-Daten­ver­ar­beitung

Die Kamera kann RAW-Daten (X3F-Dateien) in JPEGs umwandeln, ohne die Notwen­digkeit eines PCs. Der Fotograf kann direkt auf dem LCD-Monitorkann die Belich­tungs­kor­rektur, den Weißab­gleich, die Farbein­stellung und das Seiten­ver­hältnis der Aufnahmen bearbeiten.

Kombi­nation zweier AF-Methoden

Der Phasen-AF ist hinsichtlich der Geschwin­digkeit von Vorteil, während der Kontrast-AF präziser arbeitet. Die Kombi­nation dieser beiden AF-Methoden in einem einzigen System bringt einen AF hervor, der gleich­zeitig schnell und präzise ist. Darüber hinaus kommt bei dieser Form des Autofokus die Charak­te­ristik der leistungs­starken Objektive zur Geltung. Der Single-AF-Modus ist für allge­meine Aufnahmen stati­scher Motive optimal, während der Schär­fe­n­ach­füh­rungs-AF-Modus sich ideal dazu eignet, ein bewegtes Objekt in den Fokus zu nehmen. In letzterem Modus leistet ein halb durch­ge­drückter Auslöser, dass der Autofokus konti­nu­ierlich arbeitet. Gleich­zeitig ist der Bewegungprä­dik­tions-AF in Betrieb, um eine noch präzisere Autofo­kus­sierung sicher­zu­stellen. Zudem ist eine Vielzahl weiterer AF-Betriebs­arten verfügbar. Im 9-AF-Felder-Modus kann der Fotograf unter neun AF-Messfeldern wählen. Der Frei-Beweglich-AF-Modus ermög­licht dem Fotografen, das AF-Messfeld exakt an die gewünschte Position zu bewegen. Der Gesichts­er­ken­nungs-AF-Modus erkennt Gesichter und nimmt vorrangig diese in den Fokus. Das in das Kamera­ge­häuse integrierte AF-Hilfs­licht ermög­licht den Einsatz des AFs selbst bei schlechten Licht­ver­hält­nissen.

Fokus-Peaking-Funktion

Diese Funktion legt im Sucher eine farbige Umrandung (weiß, schwarz, rot oder gelb) um die Person oder das Objekt, um eine schnelle Bestä­tigung des Motivs im Fokus zu ermög­lichen.

Serienbild-Modus für bis zu 8 Bilder im RAW-Format

Die Geschwin­digkeit und der Speicher des DDR III sind etwa doppelt so groß wie bei dem der SIGMA dp-Quattro-Serie. Dadurch kann die SIGMA sd Quattro im Serienbild-Modus bis zu 8 RAW-Bilder (X3F-Dateien) der Größe High aufnehmen. Die SIGMA sd Quattro erreicht durch schnelle Daten­über­tragung und –verar­beitung eine Serienbild-Geschwin­digkeit von bis zu 4,4 Bilder pro Sekunde. (4,8 Bilder pro Sekunde im DC-Crop-Modus)Als zusätz­liche Option unter Verwendung der Größe Low bietet die SIGMA sd QuattroH eine mögliche Serien­bild­ge­schwin­digkeit von 6,2 Bilder pro Sekunde und Serien­bild­auf­nahmen von bis zu 16 Bilder in Folge. (6,8 Bilder pro Sekunde im DC-Crop-Modus.)

Seiten­ver­hältnis einstellbar

Um unter­schied­lichen Bildge­stal­tungs­be­dürf­nissen gerecht zu werden, sind sechs verschiedene Seiten­ver­hält­nisse verfügbar, darunter 3:2 (Standard), 1:1 (quadra­tisch), 21:9 (ähnlich einer Kinoleinwand) sowie 7:6 (ähnlich dem Format von 6x7 Mittel­for­mat­ka­meras). Wenn der Fotograf ein anderes Seiten­ver­hältnis als 3:2 verwendet, kann er einen schwarzen oder halbtrans­pa­renten Rahmen auswählen. Der trans­pa­rente Rahmen kann als Sport­sucher dienen, der dem Fotograf ermög­licht, Aktivi­täten außerhalb des Bildes zu beobachten. Das Seiten­ver­hältnis der Bilder, die als RAW-Daten aufge­nommen wurden, kann auch im Nachhinein in SIGMA Photo Pro geändert werden.

*Das Seiten­ver­hältnis von DNG-Dateien kann nach der Aufnahme nicht verändert werden.

Hochauf­lö­sender elektro­ni­scher Sucher

Der mit 2,36 Megapixeln hochauf­lö­sende elektro­nische Sucher bietet eine nahezu 100%-ige Sucherab­de­ckung und den Vergrö­ße­rungs­faktor 1,09. Der Sucher beinhaltet drei Linsen, von denen die vorderste eine Spezi­al­be­schichtung besitzt, was ein klares Sichtfeld gewähr­leistet. Mit dem Schalter neben dem Sucher kann der Fotograf zwischen der Anzeige des Bildes im Sucher und auf dem Monitor wechseln. Im AUTO-Modus wechselt die Kamera automa­tisch zum Sucherdisplay, sobald der Benutzer durch den Sucher schaut, andern­falls auf den Monitor. Dieser Modus erlaubt den nahtlosen Übergang zwischen der Verwendung des Sucherdis­plays, um zu fotogra­fieren, oder des Monitors, um auf Einstel­lungen zuzugreifen oder Ergeb­nisse zu betrachten. Für eine noch bequemere Handhabung lassen sich viele Funktionen wie Aufnah­me­ein­stel­lungen, Gitter­netz­linien,

elektro­ni­scher Wasser­waage, Zoom, Focus-Peaking und mehr direkt über den elektro­ni­schen Sucher steuern.

Duale Monitore

Zusätzlich zum 3.0 Zoll großen TFT-LCD-Monitor mit 1,62 Megapixel bietet die Kamerarückwand eine LCD-Anzeige, die die Anzahl verblei­bender Aufnahmen auf der SD-Karte, Verschlusszeit, Blendenwert, ISO-Einstellung und mehr anzeigt. Diese zusätz­liche LCD-Anzeige ermög­licht es, gleich­zeitig das Livebild und die wichtigsten Einstel­lungen anzusehen. Zwischen den LCDs und dem Schutzglas, das beide abdeckt, befindet sich eine Lage aus einem spezi­ellen Material. Diese Lage verhindert, dass sich Luftbläschen bilden, und sie minimiert Reflexe, wodurch sich die LCDs auch hervor­ragend im Sonnen­licht einsehen lassen.

Elektro­nische Wasser­waage

Dank dieser prakti­schen Funktionen wird dem Fotograf die horizontale und vertikale Ausrichtung der Kamera angezeigt, was für eine präzise Bildkom­po­sition von Nutzen ist.

Robustes Gehäuse aus Magne­si­um­le­gierung

Die Oberfläche und der Rahmen des Kamera­ge­häuses bestehen aus einer robusten Magne­si­um­le­gierung. Die Steifigkeit und Stärke dieser Legierung tragen erheblich zur Zuver­läs­sigkeit und Qualität der gesamten Kamera bei.

Staub- und spritz­was­ser­ge­schützte Konstruktion

O-Ringe und Dichtungs­ma­terial dichten Schalter und Nahtstellen effektiv ab, um das Eindringen von Staub und Feuch­tigkeit zu verhindern. Das macht diese Kamera zu einer exzel­lenten Wahl für Profis, die unter widrigen Bedin­gungen arbeiten.

Staub­schutz auf dem Objek­tiv­an­schluss

Um zu verhindern, das Staub und Schmutz ins Gehäu­s­einnere gelangen, ist das Bajonett mit einem Staub­schutz aus optischem Glas ausge­stattet. Darüber hinaus umgibt eine zusätz­liche Dichtung den Anschluss, was es nochmals erschwert, dass Staub in das Kamera­ge­häuse eindringen kann.

Die intuitive Benut­zer­ober­fläche ermög­licht dem Fotografen, seine volle Aufmerk­samkeit der kreativen Arbeit zu widmen

Die neue Benut­zer­ober­fläche baut auf dem Erfolg früherer SIGMA Oberflächen auf und ist intui­tiver als je zuvor. Mit der Quick-Set-Taste neben dem Auslöser kommt man direkt in das Quick-Set-Menü. Hier kann der Fotograf die gängigsten Einstel­lungen direkt vornehmen, während er weiterhin durch den Sucher blickt. Der LOCK-Schalter oben auf dem Gehäuse verhindert, dass verse­hentlich Tasten gedrückt werden. So kann sich der Fotograf ganz auf seine kreative Arbeit konzen­trieren. Welche Tasten durch den LOCK-Schalter blockiert werden, kann der Fotograf indivi­duell einstellen. An der Rückwand der Kamera, nahe der Multi­funk­ti­ons­taste, befinden sich mehrere Bedien­ele­mente für häufig genutzte Funktionen. Sie lassen sich leicht mit dem Daumen der rechten Hand bedienen und umfassen die Tasten für Menü, AF-Feld sowie die AEL-/AF-Taste samt Hebel.

Quick-Set-Menü

Neben dem Auslöser befindet sich die Quick Set-Taste. Diese bietet sofor­tigen Zugriff auf acht häufig genutzte Funktionen, darunter Seiten­ver­hältnis, ISO, Weißab­gleich und Farbmodus. Mithilfe der Multi­funk­ti­ons­taste sowie der Einstell­räder kann der Fotograf Einstel­lungen schnell anpassen. Darüber hinaus kann er indivi­duell einstellen, welche Funktionen im Quick-Set-Menü angezeigt werden und deren Reihen­folge festlegen.

Die System-Kamera ist mit allen SIGMA GLOBAL VISION Objek­tiven kompa­tibel

Die neue Kamera mit dem SIGMA eigenen SA-Anschluss ist mit allen SIGMA GLOBAL VISION Objek­tiven der Produkt­linien Contem­porary, Art und Sports kompa­tibel und nutzet die optische Leistung dieser ausge­zeich­neten Objektive optimal aus.

Hochauf­ge­löste Bilder in der Datei­größe Super-High

Um eine breite Palette von Benut­zer­be­dürf­nissen abzudecken, bieten die sd Quattros zahlreiche Datei­größen. Bei Verwendung der High-Datei­größen wird das volle Potenzial des Bildsensors genutzt, während die Verwendung der kleineren Datei­größen die Anzahl der möglichen Aufnahmen erhöht. In Verbindung mit beiden Datei­größen kann die Kamera simultan RAW- und JPEG-Daten erzeugen. Zusätzlich kann die Kamera JPEG-Dateien in der Größe S-Hi erstellen, die sich für Großformat-Drucke eignen, sowie Dateien der Größe S-Lo, die ideal für die Veröf­fent­li­chung im Internet sind.

Weißab­gleich mit höherer Präzision

Ein neuer Algorithmus erhöht die Präzision des automa­ti­schen Weißab­gleichs und optimiert sogar den Weißab­gleich in Bildern mit verschie­denen Licht­quellen. Der Auto-Modus (Licht­quellen-Priorität) lässt die Farbe der Licht­quellen für noch mehr Atmosphäre intakt, während es der Auto-Modus (Vorein­stellung) der Kamera überlässt, den Weißab­gleich automa­tisch anzupassen. Insgesamt gibt es zwölf Modi für den Weißab­gleich, darunter drei Benutzer-Einstel­lungen. Der Weißab­gleich kann auch auf Basis des jewei­ligen Bildes angepasst werden und die Farbtem­pe­ratur lässt sich in Kelvin einstellen. Darüber hinaus kann jeder Weißab­gleich-Modus feinab­ge­stimmt werden. Dies ermög­licht eine genaue Korrektur des Weißab­gleichs sowie kreative Filter­ef­fekte.

Breite Palette an Farbein­stel­lungen

Die Farbein­stel­lungen können Farbtöne und Kontrast so anpassen, wie sie am besten zum jewei­ligen Motiv passen. Zur breiten Palette der Farbein­stel­lungen gehören Cinema, wobei die Sättigung reduziert und Schatten für einen filmar­tigen Effekt betont werden, sowie Sunset Red (Sonnen­un­ter­gangs Rot), wobei die Rottöne für eindrucks­volle Sonnen­un­ter­gangs­fotos verstärkt werden. Mit diesen Farbein­stel­lungen wird künst­le­ri­scher Ausdruck einfacher denn je.

*Manche Farbmodi stehen bei der Verwendung von DNG nicht zur Verfügung

Benut­zer­de­fi­nierte Belich­tungs­reihen

Diese Funktion ermög­licht dem Fotograf, eine einzige Aufnahme zu machen, aber unter­schied­liche Versionen des Bildes mit benut­zer­de­fi­niertem Weißab­gleich, Farbmodus und anderen Einstel­lungen zu speichern Diese Funktion kann mit Belich­tungs­rei­hen­au­to­matik kombi­niert werden, um die Chance zu erhöhen, das perfekte Bild zu schießen.

Monochrom-Optionen

Mit dem Filter­effekt kann der Kontrast so geändert werden, als seien die Bilder bereits mit einem Farbfilter für Schwarzweiß-Fotografie aufge­nommen worden. Über den Tönungs­effekt können monochromen Fotos warme, kalte, Sepia- und weitere Farbtöne hinzu­gefügt werden, um das Motiv kreativ hervor­zu­heben. Die SIGMA Photo Pro ermög­licht einen optimalen Monochrome-Prozess der RAW-Daten ohne jegliche Farb-Prozess. So entstehen hochauf­ge­löste monochrome Bilder mit einem außer­ge­wöhn­lichen Dynamik­be­reich und hervor­ra­gender Ton-Wiedergabe von Spitz­lichtern und Schatten.

SD-Karte

Die Kamera ist mit kompakten und trans­por­tablen SD-, SDHC- und SDXC-Karten kompa­tibel. Sie bietet den UHS-I Standard. Damit können große Daten­vo­lumen mit hohem Tempo aufge­nommen werden. Die sd Quattro ist auch Eye-Fi kompa­tibel. Dies ermög­licht die kabellose Übertragung von Bildern auf PCs, Smart­phones und weitere Geräte, sofern eine (separat erhält­liche) Eye-Fi-Karte eingelegt wurde.

Leistungs­starker, wieder­auf­lad­barer Lithium-Ionen-Akku mit hoher Kapazität

Zum Liefer­umfang der Kamera gehören der Lithium-Ionen-Akku BP-61 mit hoher Kapazität sowie das Ladegerät BC-61. Mit dem optional erhält­lichen SAC-7-Netzgerät lässt sich die Kamera direkt an der Steckdose betreiben.

Speziell konzi­pierter Kabel­fern­aus­löser

Der Kabel­fern­aus­löser wird in den USB-Anschluss der Kamera gesteckt und ermög­licht es, die auf einem Stativ montierte Kamera auszu­lösen ohne sie zu berühren. Das ist hilfreich, wenn man die Kamera fernaus­lösen oder bei Aufnahmen mit langen Verschluss­zeiten Unschärfe vermeiden möchte.

USB 3.0 Port

Der USB 3.0 Micro-B-Anschluss ermög­licht dem Fotograf die Kamera an einen PC anzuschließen, um Bildda­teien mit hohem Volumen schnell herun­ter­zu­laden.

HDMI-Port

Der MINI HDMI Type C-Port ermög­licht dem Fotograf die Kamera an einen HD-Fernseher mit einem HDMI-Kabel (optional erhältlich) anzuschließen, um Bilder, Kamera­menüs und sogar das Sucherbild auf einem großen Bildschirm hochauf­gelöst anzusehen.