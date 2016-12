Das Sony-E-Mount wird von Sigma derzeit etwas sträflich behandelt. Der japanische Objek­tiv­spe­zialist konzen­triert sich in jüngster Zeit eher auf seine DSLR-Objektive mit Canon- und Nikon-Anschluss. Aber es gibt ja noch den „Mount Converter“ MC-11, über den sich Sigma-Objektive mit Canon-Anschluss an Kameras mit Sony-E-Bajonett adaptieren lassen. Ob das gut geht? Ich habe es mit einer Sony Alpha 7 II und dem brand­neuen Sigma Art 85/1.4 DG HSM auspro­biert.

Die viel gelobte Art-Serie von Sigma hat seit Kurzem Zuwachs bekommen. Jüngste Famili­en­mit­glieder sind das Weitwin­kelzoom Art 12-24mm F4 DG HSM sowie das Porträt­ob­jektiv Art 85mm F1.4 DG HSM. Beide gibt es mit Kamera-Anschlüssen für Nikon F, Canon EF und Sigma.

Varianten für das E-Bajonett der Spiegel­losen System­ka­meras von Sony sind leider nicht dabei. Doch Sigma hat ja den „Mount Converter“ MC-11 im Angebot – mit ihm lassen sich viele Sigma-Objektive mit Canon- oder Sigma-Anschluss an Kameras mit Sony E-Mount adaptieren, auch das neue Art 85/1.4 DG HSM (1.250 Euro). Kann das eine Alter­native zu Objek­tiven mit dediziertem E-Bajonett sein? Ich wollte es wissen – auch, weil das Sony FE 85 mm F1.4 GM (2.100 Euro) zwar hervor­ragend ist, aber eben auch recht kostspielig.

Verar­bei­tungs­qua­lität und Handhabung

Was sich da beim Auspacken aus dem Karton schält, ist ein wahrer Brocken! 1.130 Gramm wiegt das neue 85er von Sigma (Sony FE 85/1.4: 820 Gramm), fast 13 Zenti­meter ist es lang. Dass Sigma hier eine wahre Materi­al­schlacht liefert, merkt man schon, wenn man das 85er Art nur in die Hand nimmt: Der Tubus ist komplett aus Metall gefertigt, ein mehr als üppig dimen­sio­nierter Fokusring umschließt über die vordere Hälfte des Objektivs. Die von Sigma mitge­lie­ferte Streu­licht­blende kann da nicht ganz mithalten. Sie besteht aus Kunst­stoff und macht zwar keineswegs einen klapp­rigen Eindruck, aber eben auch nicht einen derart hochwer­tigen wie das Objektiv.

An der Alpha 7 II (an der ich das Art 85/1.4 vornehmlich einge­setzt habe) kommt dann noch der MC-11-Adapter (300 Euro) hinzu, der die gesamte Konstruktion nochmals um etwa drei Zenti­meter verlängert. Mit der recht kleinen Spiegel­losen will sich der Sigma-Bolide nicht wirklich anfreunden, einhändig lässt sich damit auf gar keinen Fall fotogra­fieren.

Schön ist, dass Sigma dem 85er Art eine klassische Entfer­nungs­skala spendiert hat. Mit ihrer Hilfe lässt sich das Objektiv manuell vorfo­kus­sieren, um die AF-Zeit zu verkürzen (dazu gleich noch mehr). Ansonsten gibt es noch einen Umschalter von AF auf MF. Auf einen Blendenring muss man (anders als beim Sony FE 85/1.4) verzichten.

Die Zusam­men­arbeit mit dem Adapter MC-11 hat im Großen und Ganzen gut funktio­niert. Aussetzer gab es nur vereinzelt, dann half es meist, die Kamera aus- und wieder einzu­schalten. Nur ein, zwei Mal musste ich das Objektiv samt Adapter von der Kamera lösen und erneut ansetzen, bis alles wieder einwandfrei funktio­nierte.

Autofokus

Angesichts der schieren Masse an Glas (14 Linsen in zwölf Gruppen), die beim Fokus­sieren im Art 85/1.4 bewegt werden muss, beschlichen mich anfangs arge Zweifel, ob das an einer Spiegel­losen mit Kontrast-AF überhaupt gut gehen kann. Der Kontrast-Autofokus ist ja von Haus aus langsamer als sein Phasen­ver­gleichs-Kollege, weil er die Schär­feebene nur iterativ finden kann. Da hilft es ungemein, wenn die Glasmasse, die für den Fokus bewegt werden muss, gering ist.

Meine Befürch­tungen wurden schnell zerstreut. Das via MC-11 adaptierte 85er Art stellt an der Alpha 7 II vielleicht nicht rasend schnell scharf, auf alle Fälle jedoch zügig genug – auch für Tierpor­träts. Vor allem verkneift es sich lästiges Fokus­pumpen, meist saß die Schärfe bereits beim ersten Anlauf perfekt. Das gilt nicht nur bei optimalen Licht­ver­hält­nissen, auch im Dämmer­licht eines bayri­schen Wirts­hauses fand der AF stets sein Ziel.

Etwas beschleu­nigen lässt sich der Autofokus übrigens, indem man zunächst von Hand grob vorfo­kus­siert. Dank des griffigen Fokus­rings und der Entfer­nungs­skala ist das ein Kinder­spiel, das 85er Art erlaubt es auch bei aktiviertem AF, die Entfer­nungs­ein­stellung manuell zu ändern.

Eine wichtige Einschränkung gibt es indes, wenn man Sigma-Objektive per MC-11-Adapter an eine E-Mount-Kamera anschließt: Der Nachführ-AF (AF-C) funktio­niert nicht. Für Action-Fotos und Video­auf­nahmen mit einer Kamera der Alpha-7-Familie ist das Art 85/1.4 daher nicht zu empfehlen.

Löblich ist dagegen, dass der Augen-AF der Sony Alpha 7 II mit dem 85er Art funktio­niert. Er erkennt ein Auge im Sucherbild und stellt verlässlich darauf scharf. Gerade bei Porträt-Aufnahmen mit großer Blende ist das eine praktische Hilfe, um die Schärfe exakt auf das (dem Betrachter am nächsten liegende) Auge zu legen.

Abbil­dungs­leis­tungen

Ein Porträt­ob­jektiv wie das Sigma Art 85/1.4 sollte für mich eine Reihe von Voraus­set­zungen erfüllen. An erster Stelle erwarte ich ein angenehmes Bokeh, Spitz­lichter im Unscharfen sollten so rein und weich und möglichst kreis­förmig wieder­geben werden. Und zwar nicht nur bei Offen­blende, sondern auch noch bei F/4, die Blendenzahl, mit der bei einem format­fül­lenden Porträt die Schärfe ungefähr von der Nasen­spitze bis zum Ansatz der Ohren reicht.

In dieser Hinsicht hat mich das 85er Art nicht enttäuscht. Selbst die F4.5 ist das Bokeh noch angenehm weich, seine Blende mit neun Lamellen lässt bei dieser Blendenzahl keine „Blenden­ecken“ im Unscharfen erkennen. Unscharfe Spitz­lichter mit sehr harten Kontrasten zeigen indes eine schwache Umriss­linie – eventuell ein Hinweis darauf, dass Sigma hier sphärische Aberra­tionen überkor­ri­giert hat. Bisweilen lässt sich zudem der sogenannte Zwiebelring-Effekt ausmachen, was das Bokeh etwas unruhig werden lässt. Man muss aller­dings schon die 24-Megapixel-Fotos der Alpha 7 II in der 100%-Ansicht betrachten, um diese kleinen Ungenau­ig­keiten in der Bokeh-Wiedergabe überhaupt zu entdecken.