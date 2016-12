Nocturnus 50 f0.95 II: Flexi­bi­li­täts­wunder für Vollformat-Kameras mit Sony E-Bajonett

Die Neuauflage Nocturnus 50 f0.95 II besticht mit brillanter Bildqua­lität bei allen Licht­ver­hält­nissen. Die 15 Blenden­la­mellen aus Lamel­len­band­stahl mit Antire­flex­be­schichtung erschaffen abgeblendet ein einma­liges Bokeh der Formen, Farben und kreis­runden Lichter. Meyer-Optik-Görlitz fertigt das Nocturnus II von Hand in Deutschland speziell für spiegellose Vollfor­mat­ka­meras mit Sony-E-Anschluss.

Koblenz, 7. Dezember 2016 – Das Nocturnus f0,95 50mm II besticht in der weiter­ent­wi­ckelten Version mit außer­ge­wöhn­licher Flexi­bi­lität bei schlechten Licht­ver­hält­nissen. Es bietet Fotografen mit spiegel­losen Kameras einen besonders großen kreativen Spielraum für den bewussten Einsatz von Schärfe und Unschärfe. Mit 15 Blenden­la­mellen aus Lamel­len­band­stahl mit Antire­flex­be­schichtung erreicht das Nocturnus 50 f0.95 II eine Bildan­mutung, die man so mit kaum einem anderen Objektiv erreicht: hohe Schärfe in der Fokus­ebene und abgeblendet ein Bokeh der Formen, Farben und kreis­runden Lichtern. Das manuelle Objektiv ermög­licht auch in Aufnah­me­si­tua­tionen mit wenig Licht eine äußerst präzise Fokus­steuerung.

Stufenlose manuelle Blenden- und Fokus­steuerung

Das Nocturnus 50 f0.95 II hat Meyer-Optik-Görlitz speziell für den Einsatz an spiegel­losen Vollfor­mat­ka­meras mit Sony-E-Anschluss entwi­ckelt. Mit der Anfangs­blende von f0,95 erlaubt die optische Konstruktion auch bei Offen­blende eine hohe Schär­fe­leistung in der Fokus­ebene. Mit außer­or­dent­licher Licht­stärke bietet das Nocturnus 50 II atembe­rau­bende Bilder bei schlechten Licht­ver­hält­nissen oder für die Available-Light-Fotografie.

Maximale Flexi­bi­lität bei minimalen Licht­ver­hält­nissen

Sowohl der stufenlos verstellbare Blendenring als auch die manuelle Fokus­kon­trolle funktio­nieren nahezu geräuschlos, was das Objektiv auch für Video­an­wen­dungen äußerst inter­essant macht. Wie bei allen Objek­tiven setzt Meyer-Optik-Görlitz beim Nocturnus 50 f0.95 II auf feinste Mechanik, ausge­suchte Materialien und perfekte Handarbeit. Das Ergebnis ist ein etwa 680 Gramm schweres Werkzeug, auf das sich Fotografen auch in schwie­rigen Licht­si­tua­tionen verlassen können.

Jetzt bestellbar für den Fachhandel und für Vertriebs­partner. UVP: 2.999 €