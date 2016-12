ExoLens PRO mit ZEISS Optik für iPhone 7 ist da

Itasca, IL und Hannover – 7. Dezember 2016 – ExoLens, Marke für profes­sio­nelles Fotogra­fie­zu­behör für Smart­phone und Tablet, hat heute die neue ExoLens PRO-­Objektiv-­ Reihe mit ZEISS Optik für iPhone 7 auf den Markt gebracht. Mit den aufsteck­baren Objek­tiven in Profi­qua­lität mit Optik von ZEISS, einer branchenweit führenden Marke, können Fotografen, Kreative und Journa­listen Smartphone-­Fotografie optimieren.

Die ExoLens PRO Weitwinkel-­, Makro-­ und Teleob­jektive für iPhone 7 sind ab sofort mit einer für iPhone 7-­kompatiblen Alumi­ni­um­hal­terung erhältlich. Die Weitwinkel-­ und Teleob­jektive bringen die Techno­logie asphä­ri­scher Linsen, die bislang nur für hochklassige DSLR-­Objektive verfügbar war, als kompaktes mobiles Vorsatz­ob­jektiv direkt auf das iPhone.

Das ExoLens PRO Weitwin­kel­ob­jektiv mit ZEISS Optik enthält ein ZEISS Mutar 0.6x Asph T* Weitwin­kel­ob­jektiv. Dieses bietet höchste und verzer­rungs­freie Kontrast­wie­dergabe bis zum Bildrand. Diese Bildqua­lität wird von keiner anderen Vorsatz­linse für iPhone bislang erreicht. Gleich­zeitig wird der Bildbe­reich des iPhones erweitert und ermög­licht es Fotografen und Fotobe­geis­terten, neue Perspek­tiven mit dem Smart­phone einzu­fangen.

Das ExoLens PRO Teleob­jektiv mit ZEISS Optik ist ein ZEISS Mutar 2.0x Asph T* Teleob­jektiv. Das afokale Linsen­system erzielt dank seiner geringen Tiefen­schärfe auch gestochen scharfe Nahauf­nahmen mit Bokeh im Hinter­grund. Das Teleob­jektiv lässt Gesichts­kon­turen natür­licher und echter erscheinen -­ ideal für Portraitauf­nahmen, Straßen­szenen oder Veran­stal­tungen.

Das ExoLens PRO Makro­ob­jektiv mit ZEISS Optik ist ein ZEISS Vario-Proxar 40–80 T* Makro­ob­jektiv. Dieses besitzt eine variable Brenn­weite von 40 bis 80 Milli­meter. In Kombi­nation mit der Optik der Smartphone-­Kamera verändert das Drehen des Rings nicht das Blickfeld“, sagt Dr. Vladan Blahnik, Optical Designer bei ZEISS. „Statt­dessen funktio­niert der Ring wie ein manueller Fokus, mit dem sich verschiedene Ebenen einstellen lassen. Wenn Fotografen Objekte aufnehmen wollen, die drei bis fünf Zenti­meter entfernt sind, drehen sie den Ring so weit wie möglich nach rechts. Nach links drehen sie ihn für Objekte, die fünf bis acht Zenti­meter weit weg sind.“ Damit können Anwender drei bis zwölf Zenti­meter große Objekte format­füllend aufnehmen. Da man unglaublich nah an das Objekt heran­gehen kann, lassen sich Details erkennen, die sonst für das mensch­liche Auge nicht mehr sichtbar sind.

Die Objektive werden mit Hilfe eines Schraub­ge­windes an einer geräte­spe­zi­fi­schen ExoLens Halterung aus präzise gefrästem Aluminium befestigt. Die Halterung verfügt über ein Standard-­ Stativ­ge­winde (1/4”-­20) und einen Zubehör­schuh zum Anbringen von Mikro­fonen oder Beleuch­tungs­sys­temen und ist rückwärts­kom­pa­tibel mit dem iPhone 6, 6s und 6 Plus sowie 6sPlus. ExoLens PRO mit ZEISS Optik wird in Zukunft auch für weitere Geräte erhältlich sein.