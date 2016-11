Die Liste der Verbes­se­rungen und Neuerungen in Capture One Pro 10 ist ziemlich lang, sodass sich für viele Fotografen ein Update auf die aktuelle Version lohnen dürfte. Die Software läuft wahlweise auf Mac oder Windows-PC, genaue Anfor­de­rungen hat der Hersteller vorab nicht mitge­teilt.

Aber auch wer weiterhin mit Maus und Tastatur arbeiten möchte, findet in Capture One Pro 10 einige inter­es­sante Neuerungen. So gibt es jetzt eine Funktion, die Beugungs­un­schärfe (Defraction) aufheben möchte. Dabei schert der RAW-Konverter keineswegs alle Daten über einen Kamm, sondern arbeitet mit Objektiv-spezi­fi­schen Korrek­tur­daten.

Erst kürzlich hat photoscala eine Steuerkonsole für Lightroom vorge­stellt, jetzt integriert Phase One ganz ähnlich eine dedizierte Hardware in Capture One Pro 10: Die heute präsen­tierte neue Version des RAW-Konverters lässt sich über ein Tangent-Panel bedienen. Gedacht sind die Steuer­pulte von Tangent für die Post-Production von Videos (das Grading) – eine Arbeit, die viel Gemein­sam­keiten mit dem Entwi­ckeln von RAW-Dateien hat.

Phase One hat soeben die Version 10 von Capture One Pro veröf­fent­licht. Neu bei diesem Major-Update des RAW-Konverters sind unter anderem ein Befehl zum Elimi­nieren von Beugungs­un­schärfe, ein deutlich erwei­tertes Ausgabe-Proofing, sowie eine Leistungs­stei­gerung in der 100%-Ansicht. Zudem lässt sich Capture One Pro 10 komplett über ein Tangent-Panel bedienen. Capture One Pro 10 kostet rund 270 Euro, das Update von Version 8 oder 9 schlägt mit rund 100 Euro zu Buche.

Phase One veröf­fent­licht Capture One Pro 10

Die Zukunft der Bildbe­ar­beitung – höchste Geschwin­digkeit und Leistungs­stärke

KOPENHAGEN, 1. Dezember 2016 – Phase One hat heute mit der Veröf­fent­li­chung von Capture One Pro 10 einen Versi­ons­wechsel der weltweit führenden Raw-Konver­tie­rungs- und Bildver­ar­bei­tungs­software vollzogen. Capture One Pro ist auf den Workflow profes­sio­neller und ambitio­nierter Fotografen ausge­richtet und für die Wiedergabe feinster Farbnu­ancen und Bildde­tails von mehr als 400 Digital­ka­me­ra­mo­dellen bekannt. Basierend auf dem Kunden­feedback wird bei Capture One Pro 10 jetzt das Nutzer­er­lebnis voll und ganz in den Mittel­punkt gestellt – Verbes­se­rungen der Benut­zer­ober­fläche, Software-Optimie­rungen und neue Funktionen ermög­lichen eine absolut schnelle, zuver­lässige und leistungs­starke Perfor­mance.

Was ist neu an Capture One Pro 10:

Verbes­serte Benut­zer­er­fahrung. Beschleu­nigtes Browsen, Zoomen und Verschieben sowie einfaches Umschalten zwischen Bildern sogar in der 100 %-Ansicht. Außerdem bietet eine neue Standar­d­ar­beits­um­gebung ein intui­tivere Erfahrung für alle neuen Benutzer sowie Beispiele für die ersten Schritte.

Größere Kontrolle durch ein dreistu­figes Bildschär­fungs­ver­fahren: Eine neue Objektiv-Werkzeu­g­o­ption korri­giert durch Diffraktion verloren gegangene Schärfe; Benut­zer­de­fi­nierte kreative Schärfung (durch Nutzung eines neuen Schie­be­reglers zur Halo-Unter­drü­ckung sowie eines neuen Blending-Algorithmus) gibt dem Fotografen die Möglichkeit, das gesamte Bild oder nur verschiedene Elemente darin zu schärfen; Benut­zer­de­fi­nierte Schärfung bei der Ausgabe im Verar­bei­tungs­vor­gaben-Werkzeug. Durch Schärfung beim Drucken können Nutzer auch die Entfernung angeben, aus der das fertige Ausga­b­ebild betrachtet werden soll.

On-Screen-Proofing. Ein erwei­terter Bewer­tungs­modus sorgt für mehr Klarheit bei der Raw-Konver­tierung. Im Bildan­sichts­fenster können Nutzer jetzt die endgültige Größe, Auflösung, Farbe, Kompri­mie­rungs­ar­te­fakte sowie die Schärfung von Bildern simulieren. Dies ist besonders bei Live-Bewer­tungen von Dateien nützlich – vor allem bei kleinen Dateien zur Erstellung von Web-Galerien sowie bei der Optimierung der Bildkom­pres­si­ons­qua­lität.

Die Zukunft der Bildver­ar­beitung hat begonnen: Inspi­riert von Video-Grading-Verfahren, können Nutzer jetzt auf Capture One Pro direkt über ein Tangent-Panel zugreifen. Das vollin­te­grierte Bedienfeld stellt eine ganz neue Schnitt­stelle der Bildver­ar­beitung dar – für Farbver­tiefung und Bildkor­rektur – und ermög­licht mehrere schnelle Einga­be­be­fehle gleich­zeitig und äußerst intui­tives Arbeiten.

Ein Kamera­fokus-Werkzeug­modul beim kabel­ge­bun­denen Fotogra­fieren, dem sogenannten Tethering – besonders nützlich für Fotopro­jekte mit Produkt-, Still­leben-, Makro- und Kulturerbe-Aufnahmen.

„Wir haben Capture One Pro 10 entwi­ckelt, um das Anwen­der­er­lebnis wesentlich zu verbessern, damit der Nutzer die gewünschten Ergeb­nisse schnell und zuver­lässig erzielt”, sagte James Johnson, Software-Produkt­ma­nager bei Phase One. „Die Bild-Korrek­tur­mög­lich­keiten haben nun ein ganz neues Niveau erreicht. Wir glauben, dass wir mit diesem Release das leistungs­stärkste, reakti­ons­fä­higste und indivi­duell anpas­sungs­fä­higste Bildver­ar­bei­tungs­system anbieten, das verfügbar ist.“

Die vollständige Liste der neuen Features:

Werkzeuge zur dreistu­figen Schärfung (siehe oben)

Ausgabe-Proofing (siehe oben)

Neue intuitive Standar­d­ar­beits­um­gebung (siehe oben)

Kamera­fokus-Werkzeug­modul für kabel­ge­bun­denes Fotogra­fieren (siehe oben)

Tangent-Panel: vollständige Integration (siehe oben)

Neue Filter­option: Suche anhand von Bildaus­richtung

Optimierung der JPEG-Ausgabe nach Größe / Qualität

Verschieben von Ordnern in Katalogen

Erwei­terte automa­tische Maskie­rungen für alle editier­baren Datei­typen (einschließlich Xtrans)

Verbes­serte Unter­stützung für kompri­mierte Raw- und Fuji-Formate

Hardware-Beschleu­nigung – OpenCL ist jetzt standard­mäßig aktiviert

Reduzierung von Streifen von LCC bei 100MP

Optimierte LCC-Erstellung

Aktivie­rungs­ver­waltung mithilfe der Computer-ID als Lizenz­be­standteil

Apple-Skript – neue Eigen­schaften (nur Mac)

Unter­stützung von neuen Kamera­mo­dellen und Objek­tiven

Neu unter­stützte Kamera­mo­delle: Olympus E-M1 mkll, Sony RX100M5, Sony A99M2 und Sony A6500

Neu unter­stützte Objek­tiv­profile: Sony FE 70–200 mm F4 G OSS, Sony 70–200 mm F2.8 G und Sony E 18-200mm F3.5–6.3 OSS.

Eine vollständige Liste aller neu unter­stützten Kamera­mo­delle und Objektive finden Sie in den Release Notes im Abschnitt Dokumen­tation unter: www.phaseone.com/download

Verfüg­barkeit und Preis

Capture One Pro 10 für Mac und Windows ist jetzt online unter www.phaseone.com/store und von autori­sierten Phase One-Partnern über www.phaseone.com/partners weltweit erhältlich. Eine kostenlose 30-Tage-Testversion ist verfügbar unter www.phaseone.com/download

Besitzer von Capture One Pro 8 und 9 können für 99 USD oder 99 EUR upgraden. Kunden, die Capture One Pro 9 nach dem 1. November 2016 erworben haben, bietet Phase One eine Übergangs­frist für ein kosten­loses Upgrade an. Zugelassene Kunden können ihr Upgrade heute über www.phaseone.com/download herun­ter­laden und ihre Lizenz­schlüssel wieder­ver­wenden.

Neukunden können Capture One Pro 10 für 299 USD oder 279 EUR erwerben. Capture One Pro ist auch im Abonnement erhältlich. Abonnenten von Capture One Pro (8 und 9) können einfach die neue Version von Capture One Pro 10 herun­ter­laden. Ein Einzel­nutzer-Abonnement kostet 15 USD / 12 EUR pro Monat bei einer Vertrags­laufzeit über 12 Monate. Infor­ma­tionen zu allen Abonne­ment­mög­lich­keiten finden Sie unter www.phaseone.com/store.