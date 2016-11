Aus dem Franzis Verlag kommt mit Refocus 6 eine Software, die für unscharfe Hinter­grund­be­reiche sorgt und so das Haupt­motiv hervorhebt. Die jetzt vorge­stellte Version 6 will mit einer verbes­serten Benut­zer­ober­fläche punkten und unter­stützt hochauf­lö­sende Monitore. Refocus 6 ist ab sofort für ca. 40 Euro erhältlich und zwar für Macs sowie Windows-PCs.

Franzis Refocus 6 – Schärfe und Unschärfe als Blickfang in der Fotografie

Nachträg­liche Schärfe und Bokeh-Varianten für eindrucks­volle Hochzeits­bilder, Porträts und Minia­tur­welten

Haar, München, 29.11.2016 — Mit REFOCUS 6 bringt FRANZIS eine neue Software­version zur indivi­du­ellen Bildge­staltung, wie es Profi­fo­to­grafen in der Hochzeits-, Porträt-, Landschafts- und Street­fo­to­grafie prakti­zieren.

Mit REFOCUS 6 lassen sich bei einfachster Bedienung nachträglich Schärfe- und weiche Unschär­fe­be­reiche (Bokeh) im Bild per Mausklick und indivi­duell bearbeiten, um automa­tisch den Blick auf das Gesicht, einzelne Personen oder besondere Bildbe­reiche zu lenken.

Die Software simuliert die Funktion hochprei­siger Objektive und ermög­licht jedem Anwender, eigene Bilder aus der Kamera oder dem Smart­phone im Stil der Profi­fo­to­grafie zu bearbeiten.

Per Mausklick liefern 14 Echtzeit-Presets und 10 steuerbare Bokeh-Formen in Echtzeit effekt­volle Bilder­geb­nisse. Mit Bokeh-Formen, von kreisrund bis sternen­förmig hat der Anwender die Wahl, den Fokus­be­reich und die Inten­sität der weichen Unschär­fe­ab­stu­fungen auf die Motive selbst anzupassen.

Reale Landschafts- oder Straßen­szenen lassen sich im Tilt-Schift-Modus ohne besondere Fachkenntnis in beein­dru­ckende Minia­tur­welten umwandeln.

Zusätz­liche Parame­ter­ein­stel­lungen in Weichheit, Defor­mation und Rotation erlauben zudem eine detail­lierte Perfek­tio­nierung für Bilder, wie aus dem Fotostudio.

Neu in der Version REFOCUS 6 ist die verein­fachte Benut­zer­ober­fläche für einen schnel­leren Workflow, die Unter­stützung von 4K/5K Monitoren für eine Ultra-HD-Auflösung, eine neue Stapel­ver­ar­beitung und neue Druck­op­tionen. Das Vorschau­fenster für die Ergeb­nisse wurde vergrößert und der Arbeits­be­reich lässt sich indivi­duell in unter­schied­lichen Stilen anpassen.

Mit Bokeh-Effekten für ausdrucks­starke oder roman­tische Motiv­im­pres­sionen

Porträts mit harmo­ni­schen Hinter­grund­ver­läufen, Hochzeits- und Perso­nen­auf­nahmen mit weichen Licht­quellen im Hinter­grund wirken wesentlich roman­ti­scher und lenken den Blick auf das Haupt­au­genmerk mit emotio­naler Ausstrahlung. So lassen sich auch störende Objekte im Bild ganz einfach mit gezielt einge­setztem Bokeh verschleiern.

Sind ungewollte Unschärfen in einem Bild erkennbar, lassen sich diese mit neun profes­sio­nellen Filtern zum akzen­tu­ierten Nachschärfen, wie u.a. bei Augen­partien oder Objekten anwenden.

Für die im Trend stehende Inter­pre­tation von Minia­tur­welten empfiehlt sich der Tilt-Shift Modus, der Autos und Eisen­bahnen und Menschen wie Spielzeug wirken lassen und ganze Städte in eine Modell­land­schaft verwandeln.

Nicht nur als Stand-alone Version, auch als Plug-in in Photoshop und Photoshop Elements am Mac und PC bietet Refocus 6 eine funktional kreative Bildnach­be­ar­beitung für jeden Fotoen­thu­si­asten, auch ohne aufwendige Studio­aus­rüstung.

Highlights des neuen REFOCUS 6

Perfekte Schärfe und Unschärfe für meister­hafte Porträts und Hochzeits­fotos

Landschafts­bilder wie gemalt mit selek­tiver Unschärfe

Den richtigen Fokus­punkt setzen mit 9 profes­sio­nellen Schär­fe­filtern

Iris-Weich­zeichner mit definier­baren Bokeh-Formen

Profes­sio­nelle Table-Tops und Still­leben mit voller Kontrolle über alle Unschär­fe­pa­ra­meter

Mit dem Tilt-Shift-Effekt realis­tische Minia­tur­welten schnell und einfach erstellen

Vorschau-Modus mit Original und Vorschau als Split-Screen

64- und 32-Bit-kompa­tibel für Mac OS und Windows PC

Stand-alone und Plug-in für Photoshop ®/Photoshop Elements®

Preis und Verfüg­barkeit

REFOCUS 6 ist ab sofort für Euro 39,95 als ESD-Version (Download) über www.franzis.de und auch als deutsche Boxversion im Fachhandel verfügbar.

REFOCUS 6 kann als Stand-alone oder Plug-in für Photoshop und Photoshop Elements verwendet werden.

Die Software ist kompa­tibel mit den Betriebs­sys­temen Mac OS – 64-Bit und Windows – 32-Bit und 64-Bit.