Der elektro­nische Sucher der EOS 5M gibt sich im besten Sinne des Wortes unauf­fällig. Dank seiner hohen Bildwie­der­holrate von 120 Hz steht das Sucherbild fest wie ein Fels in der Brandung, Farben und Kontraste gibt er nachvoll­ziehbar wieder. Einzig bei schnellen Kamera­schwenks in dunkler Umgebung zittert das Sucherbild etwas, stabi­li­siert sich aber sofort wieder, sobald die Kamera zur Ruhe gekommen ist.

Gut gefallen haben mir die vielen dedizierten Bedien­ele­mente, die Canon trotz der kompakten Abmes­sungen auf der EOS 5M unter­ge­bracht hat. Dazu zähle ich insbe­sondere das Rad zur Belich­tungs­kor­rektur. Die Position des Auslösers für Video­auf­nahmen sollte Canon aller­dings noch einmal überdenken – er liegt etwas ungünstig auf der Rückseite, sodass ich mehrmals ungewollt eine Filmauf­nahme gestartet habe.

Wie schon kürzlich bei der Olympus OM-D E-M1 II wirkt auf mich auch bei der Canon EOS der Auslöser etwas schwammig. Der erste Druck­punkt lässt sich kaum erfühlen, da habe ich das eine oder andere Mal eine Aufnahme ausgelöst, wo ich doch nur scharf­stellen wollte. Diese „weichen“ Auslöser (auch der Sony Alpha 99 II wird er nachgesagt) liegen offenbar derzeit im Trend; die Hersteller wollen damit die Verwack­lungs­gefahr reduzieren. Nach meinem Geschmack sind sie nicht, ich bevorzuge einen klar definierten ersten Druck­punkt.

Autofokus und Objektive

Canons erste Generation an spiegel­losen System­ka­meras litten an einem betulichen Autofokus. Es bedarf eben doch einiger techni­scher Tricks, um dem von Haus aus langsamen Kontrast-AF Beine zu machen. Oder man macht es wie Canon nun bei der EOS 5M: Ihr Bildsensor ist praktisch über die gesamte Fläche mit „Dual Pixel“-Phasen-AF-Sensoren ausge­stattet. Mit ihrer Hilfe erkennt das AF-System, ob das anvisierte Motiv vor oder hinter der aktuellen Fokus­ebene liegt und kann die Schärfe entspre­chend schneller einstellen.

In der Praxis hat das für mich verblüffend gut funktio­niert. Sowohl das neue Zoomob­jektiv EF-M 18-150mm 1:3,5–6,3 IS STM wie auch das EF-M 28 mm 1:3.5 Makro IS STM fokus­sieren an der EOS M5 wirklich flott. Die größte Überra­schung für mich war indes, wie mühelos die EOS M5 mit adaptierten EF-Objek­tiven scharf stellt. Auspro­biert habe ich es mit dem EF 100mm f/2.8L Macro IS USM. Da gab es selbst unter schlechten Licht­be­din­gungen kein lästiges Fokus­pumpen, das anvisierte Motiv wird zügig und in einem Durchgang scharf gestellt.