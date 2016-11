Das Bildbe­ar­bei­tungs­pro­gramm Photoline geht in die 20. Runde. Neu in Photoline 20.00 sind unter anderem dynamische Filter, eine verein­fachte Masken­in­ver­tierung sowie Vektor­muster und Verbes­se­rungen bei Farbver­läufen. Photoline bietet auch die Farbmo­delle CYMYK sowie Lab und empfiehlt sich damit durchaus für anspruchs­volle Bildbe­ar­bei­tungs­auf­gaben. Das Programm kostet rund 60 Euro, ein Update von einer früheren Version schlägt mit ca. 30 Euro zu Buche.

Anders als viele kosten­günstige Bildbe­ar­bei­tungs­pro­gramme wendet sich Photoline durchaus auch an anspruchs­volle Bildbe­ar­beiter. So arbeitet die Software mit bis zu 32 Bit pro Farbkanal und beherrscht neben RGB auch die Farbmo­delle CMYK sowie Lab. Dank sogenannter Arbeits­ebenen (sie entsprechen in etwa Einstel­lungs­ebenen in Photoshop) erlaubt Photoline zudem die völlig verlust­freie Bildbe­ar­beitung. Ferner glänzt die Software mit Layout-Funktionen, die bei einem Bildbe­ar­bei­tungs­pro­gramm unüblich sind – etwa mehrseitige Dokumente.

Mit der jetzt veröf­fent­lichten Version Photoline 20.00 führt das bayrische Softwarehaus Compu­ter­insel diese wichtigen Neuerungen ein:

Dynamische Filter: Auf Platz­hal­ter­ebenen können nun auch all jene Funktionen verlustfrei angewendet werden, die nicht als Arbeits­ebene zur Verfügung stehen. Das schließt Plug-Ins mit ein, sofern diese das unter­stützen.

Im Bildbe­ar­bei­tungs­be­reich gibt es einige neue Filter. Außerdem erleichtert die einfache Inver­tierung von (auch vektor­ba­sierten) Masken für Arbeits- und Beschnitt­ebenen die Arbeit in vielen Fällen.

Im Grafik­be­reich sind die Hauptän­de­rungen die Verbes­se­rungen bei Farbver­läufen und die Einführung von Vektor­mustern.

Daneben gibt es eine Reihe an Detail­ver­bes­se­rungen, etwa für den Kopier- und Repara­tur­pinsel, für Verläufe sowie die neu einge­führten Vektor­muster.

Photoline 20.00 gibt es für Mac (ab macOS 10.6) und Windows (ab Windows XP) auf Deutsch und Englisch.

Weitere Infor­ma­tionen: Hompage des Anbieters http://www.pl32.de