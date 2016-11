Voigt­länder bringt mit dem VM 50 mm F3.5 Heliar eine Normalbrenn­weite für Leica-M-Bajonett in klassi­scher Bauweise. Ungewöhnlich für heutige Fotoob­jektive ist seine stufenlose Blenden­steuerung, die Video­filmer freuen wird. Das Objektiv gehört zur Vintage-Linie von Voigt­länder, deren Design sich an dem der Modelle aus den 50er Jahren orien­tiert. Das neue Heliar soll noch im November auf den Markt kommen und ca. 580 Euro kosten.

Mit dem jetzt vorge­stellten VM 50 mm F3.5 Heliar wächst die Vintage-Linie von Voigt­länder mit M-Bajonett auf drei Objektive an. Schon seit längerem erhältlich sind das 50 mm F1.5 Nokton sowie das 35 mm /1.7 Ultron. Das neue Heliar fällt mit 27 Milli­meter Filter­durch­messer und einem Gewicht von etwas über 200 Gramm recht kompakt aus. Aufgebaut ist es aus fünf Elementen in drei Gruppen. Die Blende mit zehn Lamellen lässt sich nur stufenlos regulieren, was für ein Fotoob­jektiv eher ungewöhnlich ist.