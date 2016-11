Die DAGUERREOTYPE ACHROMAT 2.9/64 ART LENS

Die Wiederkehr einer lang verges­senen Ästhetik von 1839 – für zeitge­nös­sische Kameras

Jetzt regular zum Kauf erhältlich:

Nach einer beein­dru­ckend erfolg­reichen Kickstarte Kampagne verkünded Lomography voller Stolz, dass die Daguer­reotype Achromat 2.9/64 Art Lens nun regular zum Kauf erhältlich ist.

Daguerres und Cheva­liers optisches Design von 1839 erwacht zu neuem Leben.

Ein sanfter Soft-Fokus trifft auf gesto­chene Schärfe und unein­ge­schränkte Kontrolle über Tiefen­schärfe und Bokeh.

In einer kleinen Manufaktur designt und von Hand herge­stellt, in klassi­schem Schwarz oder im Messing­ge­häuse erhältlich – eine Neuauflage für zeitge­nös­sische digitale und analoge Kameras.

Jetzt regulär zum Kauf erhältlich

Lomography ist noch immer ganz überwältigt von all der Unter­stützung, die wir für unsere Daguer­reotype Achromat auf Kickstarter erhalten haben. Mehr als 2,000 Kickstarter Backer haben eine beein­dru­ckende Summe von 927,576USD beige­tragen, und Lomography möchte sich bei jedem einzelnen von ganzem Herzen bedanken. Genau 229 Jahre nach der Geburt Louis Daguerres, präsen­tiert Lomography nun stolz eine ganz neue Generation der träume­ri­schen Ästhetik der weltweit ersten optischen Linse. Zu Preisen ab nur 499EUR/499USD/3880HKD ist die Daguer­reotype Achromat nun erhältlich im Lomography Online Shop und in weltweiten Gallery Stores.

Ästhetik des aller­ersten fotogra­fi­schen Objektivs

Als im Jahr 1839 ein Chevalier Achromat Objektiv auf eine Daguer­reotype Kamera montiert wurde, war die angewandte Fotografie erfunden. Die charac­te­ris­tische Ästhetik des Objektivs tauchte die Bilder in einen faszi­nie­renden Licht­schleier. Grund dafür war eine Folge techni­scher Abwei­chungen in der bildge­benden Optik, die bei offener Blende ganz natürlich seidige Bilder erzeugte. Die Daguer­reotype Achromat 2.9/64 Art Lens von Lomography ist eine Neuauflage dieser verloren gegan­genen Ästhetik. In zwei Minuten werden heute mehr Fotos gemacht als im gesamten 19. Jahrhundert. Während die Welt ein Pixel an das andere reiht, will Lomography die Magie der Fotografie mit dieser träume­ri­schen, sanften Ästhetik aufrecht erhalten.

Vielsei­tigkeit für moderne Kameras

Fotografen und Filme­macher werden mit einer exten­siven Auswahl an Stimmungen beschenkt: ein seidiger Soft-Fokus bei f/2.9, gesto­chene Schärfe ab f/5.6 und eine Brenn­weite von 64mm. Die Daguer­reotype Achromat Art Lens arbeitet mit einem Water­house-Steck­blenden System, das eine ganzheit­liche Kontrolle über Tiefen­schärfe und Bokeh ermög­licht. Zusätzlich zu den klassisch runden Steck­blenden werden zwei weitere Sets geliefert: die Lumière Steck­blenden geben den Fotos einen strah­lenden, weichen Glanz. Die Aquarelle Steck­blenden lassen die Farben verschmelzen und eine malerisch textu­rierte Struktur entstehen, die sonst kaum in der Fotografie erreicht werden kann.

Handwerks­kunst der Art Lens Familie

Basierend auf der histo­ri­schen Optik von 1839 wurde die Daguer­reotype Achromat 2.9/64 Art Lens von Lomographys techni­schen Experten designt – und für moderne Kameras in ein solides Messing­ge­häuse gebettet. Erhältlich mit Canon EF und Nikon F Bajonett, ist sie zusammen mit einem Adapter vielseitig kompa­tibel, wie zum Beispiel mit der Sony Alpha Serie sowie mit Fuji X-Pro 1 und Micro 4/3 Kameras. Das Objektiv wird am Rande des Yangtze Flusses in einer kleinen Manufaktur in Zentral­china von Hand herge­stellt, hat ein solides Messing­ge­häuse und ist wahlweise mit schwarzer Lackierung erhältlich. Sie ist ein weiterer Meilen­stein hochwer­tiger Premi­um­optik in der Lomography Art Lens Familie – wie auch schon die Lomography New Petzval 85, New Russar+, Lomo LC-A Minitar-1, The Petzval 58 Bokeh Control und Lomography New Jupiter 3+ Art Lenses.

TECHNISCHE DETAILS

Brenn­weite: 64mm

Maximale Blenden­öffnung: f/2.9

Water­house Steck­blenden, bis zu f/16

Objek­tiv­ba­jonett: Canon EF oder Nikon F*

Nahein­stell­grenze: 0.5m

Entfer­nungs­ein­stellung: Fokus­si­erring

Bildkreis: 44mm

Bildwinkel: 37 Grad

Filter­ge­winde: 40.5mm

Elektro­nische Kontakte: No

Optische Konstruktion: 2 Elemente in 1 Gruppe

*Bei Verwendung von Adaptern mit einer Vielzahl weiterer Kameras kompa­tibel.