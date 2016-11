Mit der Software Black & White projects 5 aus dem Franzis Verlag lassen sich Farbfotos auf vielfältige Weise in Schwarz­weiß­bilder umwandeln. Jetzt ist die Version 5 der Software erschienen. Sie funktio­niert als eigen­stän­diges Programm oder als Plugin für Photoshop und läuft unter Windows sowie Mac. Black & White projects 5 ist ab sofort zum Einfüh­rungs­preis von rund 100 Euro erhältlich.

Neue Version Black & White projects 5 – Toolbox für die Schwarzweiß-Fotografie

Detail­lierte Tonwert­um­wandung und kreative Bearbei­tungs­tools für monochrome Meister­werke

Haar, München, 15.11.2016 — Die neue Version von BLACK & WHITE projects 5 aus der FRANZIS Software­ent­wicklung besticht mit einer spezia­li­sierten, wählbaren Tonwert­um­wandlung für JPEG- und RAW-Farbbilder, neuen Kreativ­werk­zeugen sowie indivi­duell anpass­baren Bildvor­schlägen (Presets) für die Schwarzweiß-Fotografie.

Als Stand-alone und Plug-in (Photoshop) Toolbox für die erwei­terte Bildbe­ar­beitung in Schwarzweiß bietet die Software jedem Fotografen eine High-End Fotoent­wicklung nach eigenen Vorstel­lungen, ohne sich in komplexe Ebenen- und Masken­be­ar­beitung zu verlieren.

Mit Black & White projects 5 optimiert der Fotograf seine Bilder in Klarheit, Schärfe, Details und bestimmt selbst seinen eigenen Stil, ob drama­tisch, kunstvoll, klassisch oder im Stil der analogen Fotografie; einfach per Mausklick oder detail­liert per Parame­ter­ein­stel­lungen.

Neue Tools der Schwarz-Weiß Konver­tierung für indivi­du­elles Bilddesign

Das neue Interface in der Software erlaubt einen schnel­leren Zugriff auf alle Bearbei­tungs­module und erlaubt einen unkom­pli­zierten Workflow. Mit 139 (+24) Echtzeit-Design­vor­lagen (Presets), dem neuen Composing-Tool, 105 (+15) hochwer­tigen Filter­ef­fekten, neuen Fotofilm-Emula­tionen, Körnungs-Einstel­lungen und dem weiter entwi­ckeltem RAW-Modul hat der Bildbe­ar­beiter jegliche Freiheit in der Kreation eigener Bildwerke.

Mehr als nur Graustu­fen­um­wandlung, denn Farbtöne lassen sich bei der Konver­tierung selektiv in ihrer Helligkeit steuern und im Post-Processing mit speziell entwi­ckelten Filtern und Effekten in komplett neue Motiv­dar­stel­lungen von elegant, geheim­nisvoll bis klassisch bearbeiten.

Black & White projects 5 ist ab sofort als Einstiegs­an­gebot für Euro 99,00 (sonst Euro 129,00) als ESD-Version (Download) über http://www.franzis.de/fotografie/bildbearbeitung/black-white-projects-5 und in mehrspra­chiger Boxversion im Fachhandel verfügbar.

Optimiert für die Betriebs­systeme Mac OS – 64-Bit und Windows – 32-Bit und 64-Bit und inklusive integriertem Photoshop Plug-in, Lightroom und Photoshop Elements Add-on.

Black & White projects 5 – Neue Tools für mehr Indivi­dua­lität, Qualität und Kreati­vität

Charak­ter­bilder, Fotokunst und Faszi­nation in Monochrome

Überar­beitete Berech­nungs­al­go­rithmen, automa­tische Optimie­rungs­op­tionen, Funktionen für mehr Qualität und Kreati­vität und ein schnel­lerer übersicht­licher Workflow bieten dem Anwender mehr Indivi­dua­lität in der eigenen Gestaltung von eigenen Bildwerken.

Das Gefühl der Ausdrucks­stärke auf den ersten Blick erkennen

Die Preset­ga­lerie mit 139 Design-Vorlagen liefert nach dem Einladen des Bildes in Echtzeit speziell abgestimmte Bildva­ri­anten aus fotogra­fi­schen Motiv­ka­te­gorien. Insbe­sondere Neuein­steiger erhalten hier ohne Aufwand eine Vielzahl an kreativen Ideen und Gestal­tungs­vor­schlagen für die beste Bildwirkung der Motive.

Präzision für die Entwicklung von klassi­schen und modernen Schwarzweiß-Bildern

Das neue Gradi­enten Modul (56 Verlaufs­masken) ermög­licht den Verlauf von Post-Processing Effekten im Bild so zu beein­flussen, um den Fokus auf bestimmte Motiv­e­le­mente zu lenken, Teilbe­reiche im Bild auszu­blenden oder den Gesamt­ein­druck des Bildes zu spezia­li­sieren.

Der neue Composing-Modus erlaubt eine hochwertige Bildmontage. Ohne sichtbare Kanten lässt sich zum Beispiel der Himmel komplett auszu­tau­schen, drama­tische oder seichte Wolken­for­ma­tionen hinzu­fügen, reale Licht­ef­fekte oder Motiv­e­le­mente für einfach mehr Ausstrahlung im Bild integrieren.

Zusätzlich 15 neuen Post-Processing Effekten wie Dunst und Nebel reduzieren, Entrau­schen, Optimieren, logarith­mische Gradation, Schärfe Optimieren, Struktur optimieren, Licht­schein, Linsen­re­flexion oder Wasser-Spiegelung vervoll­stän­digen das Bearbei­tungs­spektrum für eine glasklare oder künst­le­rische Bildwirkung.

Für Schwarzweiß-Bilder im klassi­schen Stil der Fotografie des letzten Jahrhun­derts bietet Black & White projects 5 gleich 12 neue Filme­mu­la­tionen bekannter Negativ­her­steller mit Adox Silvermax, Agfaphoto, Rollei Retro 100 Tonal, Fotoimpex CHM 400 oder Bergger BRF 400 Plus.

Ein neues Filmkorn-Modul (natürlich und fraktal) mit einstell­barer ISO-Zahl und 6 unter­schied­lichen Filmkorn-Formen lassen Motive nicht nur altern, sondern verleiht dem Bildmotiv eine komplett neue Ausstrahlung.

Präzise RAW Entwicklung für hochwertige Bildent­wicklung

Das RAW-Modul unter­stützt nun bis zu 900 RAW-Kamera­for­maten und erlaubt mit der zusätz­lichen neuen automa­ti­schen Brillanz-Optimierung und Funktionen wie Licht­beu­gungs­kor­rektur, dynamische Helligkeit, Trapez-Entzerrung und Farbdy­namik eine komplette RAW Daten­ent­wicklung. Eine externe RAW-Entwicklung entfällt damit.

Eine kostenlose Testversion, weitere Infor­ma­tionen über Verbes­se­rungen und Optimierung und den kompletten Funkti­ons­umfang wird dem Anwender auf der Produkt­web­seite zur Verfügung gestellt.

Preis und Verfüg­barkeit

Upgradein­for­mation:

Für alle Besitzer einer Black & White projects Vorversion bietet FRANZIS ein kosten­güns­ti­geres Upgrade-Angebot von Euro 69,00 an.