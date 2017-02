In der obersten Liga spielen mit dem neuen AF-S NIKKOR 70–200 mm 1:2,8E FL ED VR

Düsseldorf, 19. Oktober 2016 – Das von profes­sio­nellen Fotografen bevor­zugte Nikon-Telezoom­ob­jektiv für das FX-Format ist jetzt schneller, leichter und flexibler als je zuvor. Mit dem auf Spitzen­leistung ausge­legten neuen AF-S NIKKOR 70–200 mm 1:2,8E FL ED VR sind Fotografen, die mit den schnellen Spiegel­re­flex­ka­meras von Nikon arbeiten, immer einen Schritt voraus.

Sport, Action, Nachrichten, Repor­tagen: Die Neuauflage dieses renom­mierten NIKKOR-Objektivs wartet mit vielen Verbes­se­rungen auf, die einen echten Unter­schied machen und im prakti­schen Einsatz unver­zichtbar sind. Verbes­serte AF-Nachführung und Belich­tungs­steuerung sowie der VR SPORT-Modus sorgen für heraus­ra­gende Serien­auf­nahmen. Das Objektiv bietet im Vergleich zum Vorgän­ger­modell eine verbes­serte Wieder­ga­be­qua­lität bis in die Bildecken und reduzierte Vignet­tierung. Es beein­druckt mit einer neuen Nahein­stell­grenze von 1,1 m, der maximale Abbil­dungs­maßstab wurde von 1:9,1 auf 1:4,8 erhöht. Konfi­gu­rierbare Tasten am Tubus und Zoom- und Fokus­si­er­ringe in umgedrehter Position erlauben eine bessere Handhabung und bessere Balance. Dank der neuen Magne­si­um­le­gierung des Tubus und der HRI- und Fluorit­linsen ist das Objektiv leichter als je zuvor, aber dennoch so robust wie bisher.

Dirk Jasper, Product Marketing Manager, Nikon Europe, erklärt: „Das neue NIKKOR 70–200mm 1:2,8E hat in Bezug auf Bildqua­lität und die reakti­ons­schnelle Telefo­to­grafie einen großen Schritt nach vorne gemacht. Der SPORT VR und die von den aktuellen Nikon-Objek­tiven mit Brenn­weiten von 400 mm, 500 mm und 600 mm übernommene Ergonomie bieten einen unschätz­baren Vorteil für Fotografen, die mit einer profes­sio­nellen Spiegel­re­flex­kamera wie der D5 rasante Action fotogra­fieren, bei der sie blitz­schnell reagieren müssen.“

Wichtigste Ausstat­tungs­merkmale

Verbes­serter Bildsta­bi­li­sator (VR) und Präzision

Die neueste VR-Generation von Nikon ermög­licht Belich­tungs­zeiten, die bis zu 4 Belich­tungs­stufen länger sind als ohne VR¹, und der Bildsta­bi­li­sator wird sofort aktiviert, wenn der Auslöser bis zum ersten Druck­punkt gedrückt wird. Der VR-Modus »Sport« sorgt bei der Verfolgung außer­ge­wöhnlich schneller Action für ein viel ruhigeres Sucherbild. Dank verbes­serter AF-Nachver­folgung können Fotografen bei Entfer­nungs­ver­än­derung schneller und präziser reagieren. Ein elektro­ma­gne­ti­scher Blenden­me­cha­nismus sorgt für eine außer­ge­wöhnlich zuver­lässige Belich­tungs­steuerung – selbst bei einer schnellen Aufnahme­serie.

Heraus­ra­gende Abbil­dungs­leistung: optische Präzision bis an den Bildrand

Ein brand­neuer optischer Aufbau ermög­licht die außer­ge­wöhnlich hohe Bildqua­lität von Rand zu Rand. Zu dem neuen optischen Design gehören sechs ED-Glas-Linsen, eine Fluorit­linse und eine HRI (High Refractive Index)-Linse. Die Nanokris­tall­ver­gütung verringert Geister­bilder und Streu­licht und sorgt so für klarere Bilder. Farbsäume, Farbfehler und Verzeichnung werden im gesamten Zoombe­reich wirksam einge­schränkt.

Verfüg­barkeit und Preis

Das AF-S NIKKOR 70–200 mm 1:2,8E FL ED VR ist voraus­sichtlich ab Mitte November 2016 zu einer unver­bind­lichen Preis­emp­fehlung von 3.179,00 EUR im Handel erhältlich.

¹ Im Normal-Modus nach CIPA-Standard.