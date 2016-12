Canon hat seine Heimdrucker der PIXMA-Reihe überar­beitet. Nahfeld­kom­mu­ni­kation NFC, Scan-to-E-Mail, Scan-to-Cloud und der Druck aus der Cloud sind die wesent­lichen Neuerungen, die teils oder ganz den neuen Multi­funk­ti­ons­dru­ckern PIXMA MG2950, MG5650, MG6650, MG7550 und dem Mobil­drucker PIXMA iP110 spendiert wurden. Und die beiden neuen Scanner CanoScan LiDE 120 und LiDE 220 können jetzt via PC direkt in die Cloud scannen:

Presse­infor­mation der Canon Deutschland GmbH:

Canon aktua­li­siert die PIXMA und CanoScan Produkt­serie und nutzt erstmals NFC-Funktio­na­lität

KREFELD, 19. August 2014. Canon gibt heute die Aktua­li­sierung der PIXMA Systeme für Zuhause bekannt: Vier Tinten­strahl-Multi­funk­ti­ons­systeme – PIXMA MG2950, MG5650, MG6650, MG7550 – und ein Mobil­drucker PIXMA iP110 treten als Nachfol­ge­mo­delle an. Anwen­der­freund­lichkeit und erwei­terte Cloudfun­tio­na­li­täten standen bei der Entwicklung dieser neuen Modelle im Mittel­punkt: Sie zeichnen sich durch neue Funktionen wie Scan-to-Cloud oder Scan-to-E-Mail aus. Auch der Druck aus der Cloud ist umfang­reicher und die direkte Verbindung zwischen Drucker und Mobil­ge­räten via NFC (near field commu­ni­cation) deutlich einfacher geworden. Ebenfalls neu vorge­stellt werden die Scanner der CanoScan Serie LiDE 120 und LiDE 220, die sich durch Cloud-Scanning, besondere Zuver­läs­sigkeit und hohe Auflösung auszeichnen. Markt­ein­führung ist im September, Oktober und Dezember 2014.

Verbinden und Drucken auf die moderne Art

Ganz neu an zwei der vorge­stellten PIXMA Geräten ist die Kompa­ti­bi­lität mit der NFC-Techno­logie. Um die Anbindung von Mobil­ge­räten und damit das Drucken noch einfacher zu gestalten, ermög­licht PIXMA Touch & Print, NFC-kompa­tible Mobil­geräte durch einfaches Berühren mit dem kompa­tiblen Drucker zu verbinden.

Auch der PIXMA Cloud Link wurde erweitert und bietet nun noch mehr Zugangs­mög­lich­keiten zu im Internet gespei­cherten Fotos und Dokumenten. Der Zugang erfolgt entweder per Mobil­gerät über die PIXMA Printing Solutions App oder direkt über das TFT-Display ausge­wählter Multi­funk­ti­ons­systeme. PIXMA Cloud Link bietet jetzt auch die Anbindung an Google Drive™ und OneDrive™ sowie weiterhin zu Facebook™, Evernote™, Dropbox™ und Twitter™. Mit den Modellen PIXMA MG5650, MG6650 und MG7550 lassen sich jetzt auch erstmals JPGs und PDFs direkt auf einen Cloud-Speicher wie beispiels­weise Dropbox oder Google Drive scannen – über das Display dieser Multi­funk­ti­ons­systeme oder per Mobil­gerät mit der PIXMA Printing Solutions App.

Des weiteren führt Canon für die Modelle PIXMA MG5650, MG6650 und MG7550 die neue Scan-to-E-Mail Funktion ein. Sie spart dem Anwender jede Menge Zeit, denn gescannte Dokumente und Fotos können jetzt direkt vom Multi­funk­ti­ons­system aus als E-Mail-Anhang versendet werden.

Drucken macht jetzt noch mehr Spaß!

Um das Druck­erlebnis insbe­sondere mit Tablets weiter zu steigern, hat Canon die PIXMA Printing Solutions App erweitert: Sie bietet auch die Verbindung zum neuen webba­sierten Dienst Easy Photo Print+. Dieser erwei­terte Dienst ermög­licht die Gestaltung und den Druck von Fotos, die auf dem Gerät oder auch in einer Cloud gespei­chert sind. Zudem bietet der Dienst jede Menge kreativen Spielraum: Zahlreiche Vorlagen für indivi­duell gestaltbare Grußkarten, Kalender oder Collagen stehen zur Kreation mit den eigenen Bildern zur Verfügung.



PIXMA MG7550



Intel­ligent und leistungs­stark: der PIXMA MG7550

Der neue PIXMA MG7550 – das Nachfol­ge­modell für den PIXMA MG7150 – ist ein Premium-Multi­funk­ti­ons­system mit sechs separaten Tinten­tanks, 8,8 cm Farb-Touch­screen und Touch-Bedienfeld, das sich auch besonders gut für den Fotodruck eignet. Das nur bei Canon zu findende Intel­ligent Touch System und WLAN- / LAN-Konnek­ti­vität ermög­lichen eine umfang­reiche Cloud-Funktio­na­lität – die neue NFC-Kompa­ti­bi­lität macht auch das Drucken/Scannen über einen Cloud-Service per Mobil­system ganz einfach verfügbar.

Das Sechs-Tinten­system, das aus Pigment-Schwarz und farbstoff­ba­siertem Schwarz, Cyan, Magenta, Gelb und Grau besteht, ermög­licht mit dem PIXMA MG7550 den Druck von Randlos­fotos mit weichen Farbab­stu­fungen, selbst in Monochrom. Mit seiner Druck­auf­lösung von bis zu 9.800 dpi, der separaten Grautinte und seiner fotola­bor­ähn­lichen Druck­qua­lität ist der PIXMA MG7550 ideal für Foto-Begeis­terte, die hohe Druck­qua­lität und Vielsei­tigkeit in kompaktem Design suchen.



PIXMA MG6650



Leistungs­starke Multi­funk­ti­ons­systeme für Zuhause: MG6650 und MG5650

Als Nachfol­ge­mo­delle für PIXMA MG6450 und MG5550, bieten PIXMA MG6650 und MG5650 fünf separate Tinten­tanks und sind speziell für Nutzer konzi­piert, die Zuhause eine Mischung aus hochwer­tigen Dokumenten und Fotos drucken. Dank WLAN-Konnek­ti­vität bieten beide Systeme eine ganze Reihe draht­loser Druck­funk­tionen – neben der Kompa­ti­bi­lität mit der Canon PIXMA Printing Solutions App für iOS & Android Geräte für den Druck von WLAN-Kameras werden auch Apple AirPrint™ und Google Cloud Print™ unter­stützt.

Der PIXMA MG6650 ist jetzt mit einem 7,5 cm großem TFT-Touch­screen ausge­rüstet, der MG5650 hat ein 6,5 cm großes Display; beide sind in das Gehäuse integriert und ermög­lichen den Zugang zum jewei­ligen Menü und allen Funktionen – Drucken und Scannen kann also direkt über das Multi­funk­ti­ons­system gesteuert werden, ohne dass ein PC erfor­derlich wäre. Der MG6650 unter­stützt passiv NFC für die einfache Anbindung von kompa­tiblen Smart­phones und Tablets.



PIXMA MG2950



Viel Konnek­ti­vität für wenig Geld: Der neue PIXMA MG2950

Der ganz neue PIXMA MG2950 bietet WLAN-Konnek­ti­vität zum günstigen Preis – zum Drucken, Scannen und Kopieren im privaten Ambiente. Speziell für den Einsatz Zuhause entwi­ckelt, ermög­licht dieses Multi­funk­ti­ons­system die Verbindung mit Mobil­ge­räten und der Cloud zum Drucken und Scannen. Der PIXMA MG2950 bietet auch einen Zugriffs­punkt­modus, über den man auch direkt eine Verbindung zwischen dem Multi­funk­ti­ons­system und einem Mobil­gerät oder einer kompa­tiblen Kamera herstellen kann.



PIXMA iP110



Unterwegs Drucken: PIXMA iP110

Als ultima­tiver mobiler Drucker entwi­ckelt, bietet der PIXMA iP110 neben seinem geringen Gewicht und den äußerst kompakten Abmes­sungen gestochen scharfe Dokumen­ten­drucke und Fotodrucke in leben­digen Farben – und das in hoher Geschwin­digkeit. Der iP110 ersetzt den iP100 und bietet eine ganze Reihe neuer Anschluss­mög­lich­keiten. Dazu gehören WLAN, WLAN PictBridge, Zugriffs­punkt­modus und Cloud-Printing, die Kompa­ti­bi­lität mit Google Cloud Print™ und Apple AirPrint™ sowie die Unter­stützung für die Canon PIXMA Printing Solutions App.

Der PIXMA iP110 druckt in einer Auflösung von bis zu 9.600 dpi mit einer Geschwin­digkeit von 5,8/9,0 ISO-Seiten/Minute in Farbe/SW, bzw. von 51 Sekunden für ein 10 x 15 cm Randlosfoto. Er ist, wie sein Vorgänger, mit oder ohne Akku erhältlich.



LiDE 220



Hochwertig Scannen mit Canon: CanoScan LiDE 120 und LiDE 220

Neben den zahlreichen PIXMA Innova­tionen stellt Canon heute auch die beiden neuen Modelle der CanoScan Serie vor: LiDE 120 und LiDE 220. Beide verfügen jetzt über einen SEND-Button, um Daten direkt über den PC in die Cloud zu scannen.

Der schicke CanoScan LiDE 120 löst den LiDE 110 ab. Dank CIS-Sensor liefert er eine optische Scanauf­lösung von bis zu 2.400 x 4.800 dpi und scannt ein A4-Dokument in ca. 16 Sekunden bei 300 dpi.

Der LiDE 220 bietet wie sein Vorgänger LiDE 210 einen zusätz­lichen, fünften Scan-Button, der auch ohne PC die Erstellung mehrsei­tiger PDF-Dokumente ermög­licht. Der LiDE 220 wird zusammen mit einem Halter für die senkrechte Aufstellung und Bedienung geliefert, mit dem er nur minimalen Platz auf dem Schreib­tisch benötigt. Das Gerät erreicht mit dem CIS-Sensor eine optische Scanauf­lösung von bis zu 4.800 x 4.800 dpi und benötigt für den Scanvorgang eines A4-Dokuments in 300 dpi ganze 10 Sekunden. Beide Neuheiten beziehen ihren Betriebs­strom über den USB-Anschluss am Computer. Im Liefer­umfang befindet sich ein umfang­reiches Software­paket, zu dem Auto Document Fix and Auto Photo Fix II gehören. Zu den intuitiv bedien­baren Scan-Buttons gehört auch der Auto Scan, mit dem man auf Knopf­druck ganz automa­tisch erstklassige Ergeb­nisse erzielt. Beide neuen Scanner können über einen Computer auch direkt auf einen Cloud-Service scannen.

Verfügbar im Handel ab September 2014:

PIXMA MG2950 für 79* Euro.

CanoScan LiDE 120 für 79* Euro.

CanoScan LiDE 220 für 99* Euro.

Verfügbar im Handel ab Oktober 2014:

PIXMA MG5650 für 109* Euro.

PIXMA MG7550 für 199* Euro.

PIXMA iP110 für 249* Euro.

PIXMA iP110 mit Akku für 299* Euro.

Verfügbar im Handel ab Dezember 2014:

PIXMA MG6650 für 139* Euro.

*Unver­bind­liche Preis­emp­fehlung inkl. MwSt. Irrtümer und Änderungen vorbe­halten.

Stand: August 2014.





