Die Carl Zeiss AG bringt zwei Festbrenn­weiten für Sonys NEX- respektive Fujifilms X-Reihe in den Handel: Neben dem einiger­maßen licht­starken Standard­ob­jektiv Touit 1,8/32 mm (799 Euro) wird ein Extrem­weit­winkel Touit 2,8/12 mm (1099 Euro) angeboten. Weitere Brenn­weiten sollen folgen:

Presse­mit­teilung der Carl Zeiss AG:

Neue ZEISS Objektive für spiegellose System­ka­meras

Neues Markt­segment für ZEISS Fotoob­jektive – Erste Mitglieder der Touit Familie ab Juni im Fachhandel



OBERKOCHEN, 3. Juni 2013

Ab sofort werden die ersten beiden Mitglieder der neuen ZEISS Objek­tiv­fa­milie Touit im Handel erhältlich sein. Mit dem extremen Weitwinkel-Objektiv Touit 2.8/12 und dem robusten Standard-Objektiv Touit 1.8/32, jeweils für Fujifilm X- und Sony NEX-Kameras, betritt ZEISS den neuen Markt der spiegel­losen System­ka­meras mit Wechsel­ob­jek­tiven mit Autofokus. Die neue Objek­tiv­reihe zeichnet sich durch ein leistungs­fä­higes Optik- und Mecha­nik­design aus, welches dank der geringen Verzeichnung und der Störlicht­ab­sorption das Potential der Kameras voll ausschöpft. Hervor­zu­heben ist auch die profes­sio­nelle Produkt­ge­staltung der neuen Objek­tiv­fa­milie, die bereits mit mehreren Design Awards ausge­zeichnet wurde.

„Mit Touit können Anwender ZEISS Objektive auf zwei der führenden spiegel­losen Kamera­sys­temen verwenden“, sagt Michael Schiehlen, Vertriebs­leiter beim ZEISS Geschäfts­be­reich Camera Lenses (Photo­ob­jektive). „Wir adres­sieren diesen Markt, weil sich damit inter­es­sante Anwen­dungs­mög­lich­keiten auch für anspruchs­volle Fotografen bieten und das Segment ein sehr inter­es­santes Wachstum verspricht.“





Mit der Unter­stützung von Fujifilm X und Sony NEX entschied sich ZEISS für Kameras mit APS-C-Sensor, dem größt­mög­lichen am Markt verfüg­baren Sensor in diesem Segment, um die maximale Bildqua­lität zu gewähr­leisten. Die Touit Objektive zeichnen sich wie alle ZEISS Objektive neben der heraus­ra­genden Abbil­dungs­leistung auch durch die hohe Ferti­gungs­qua­lität für langjäh­rigen Gebrauch aus. Charak­te­ris­tisch für die neue Familie ist vor allem die Kombi­nation aus Kompaktheit, geringem Gewicht und präziser, langle­biger Mechanik. „Hohe Abbil­dungs­qua­lität und niedriges Gewicht sind die wichtigsten Vorteile von Touit und insbe­sondere für anspruchs­volle Anwender der spiegel­losen System­ka­meras inter­essant“, sagt Schiehlen. „Der Bildwinkel ist identisch zu DSLR-Objek­tiven für APS-C-Kameras, aber das Objektiv ist wesentlich kleiner und leichter.“ Die Metall­fassung unter­streicht die Robustheit und Langle­bigkeit der Objektive. Nicht funkti­ons­re­le­vante Teile der Objektive wurden aus hochwer­tigem Kunst­stoff gestaltet, um Gewicht zu sparen. Kompa­ti­bi­lität mit allen Sony NEX und Fujifilm X Kamera­funk­tionen, ein Blendenring mit klar akzen­tu­ierter 1/3-Einteilung bei der Version für Fujifilm X, neun Blenden­la­mellen für nahezu kreis­rundes Bokeh sowie eine hervor­ra­gende Störlicht-Absorption durch ZEISS T*-Beschichtung kennzeichnen die Konstruktion der neuen Objek­tiv­fa­milie.

Das Touit 2.8/12 bietet die extremste Weitwinkel-Festbrenn­weite im APS-C-Bereich. „Es ist ein äußerst anspruchs­volles Objektiv, das mit dem hohen Aufwand ausge­stattet wurde, den die extreme Brenn­weite von 12 Milli­metern notwendig macht“, so Dr. Michael Pollmann, der die Entwicklung der Touit Objektive bei ZEISS verant­wortet. Das Objektiv hat elf Linsen in acht Gruppen und wurde nach dem Distagon-Optik-Konzept gestaltet. Des Weiteren zeichnet es sich durch Floating Elements, zwei asphä­ri­schen Linsen und drei Linsen aus Glasma­te­rialien mit anomaler Teildi­spersion aus. Das Objektiv ist insbe­sondere für die Natur- und Archi­tek­tur­fo­to­grafie präde­sti­niert. Das Produkt­design des Touit 2.8/12 wurde mit einem iF product design award und red dot product design award ausge­zeichnet.





Das Touit 1.8/32 bietet dem Anwender einen Bildwinkel, der dem des natür­lichen Sehens entspricht. Ziel bei der Entwicklung war ein unkom­pli­ziertes Standard-Objektiv, das der Fotograf durch­gängig an seine Kamera angebracht lassen und für vielfältige Situa­tionen im Alltag nutzen kann. Touit 1.8/32 wurde nach einem moder­ni­sierten Planar-Ansatz entwi­ckelt, der an heutige Anfor­de­rungen angepasst wurde: Statt sechs Linsen wie bei Planar üblich, ist es mit acht Linsen ausge­stattet und bietet damit eine höhere Leistungs­fä­higkeit beim Einsatz mit digitalen Sensoren. Anwendbar ist das Touit 1.8/32 in vielerlei Situa­tionen: Reise­fo­to­grafie, Famili­en­fo­to­grafie, Fotojour­na­lismus, ebenso für Porträt­an­wen­dungen. Für sein innova­tives Produkt­design wurde das Touit 1.8/32 vor kurzem mit dem iF gold award und dem red dot product design award ausge­zeichnet.

Wie bereits auf der photokina 2012 angekündigt, wird Ende 2013 das Touit 2.8/50 Makro auf den Markt kommen. Weitere Brenn­weiten werden folgen.

Die unver­bind­liche Preis­emp­fehlung für das Touit 1.8/32 liegt bei 799 (inkl. 19% MwSt)* und für das Touit 2.8/12 bei 1.099 Euro (inkl. 19% MwSt)*.





Auch wenn es in der Presse­meldung bzw. offizi­ellen Namens­gebung von Zeiss nicht erwähnt wird: Auf den Objek­tiv­fas­sungen sind nach wie vor die berühmten Zeiss-Namen zu finden: „Planar“ beim Touit 1,8/32 mm; „Distagon“ beim Touit 2,8/12 mm. „Touit“ ist übrigens der Gattungsname bestimmter südame­ri­ka­ni­scher Papagei­en­arten, so etwa des Touit melanonotus, des Braun­rü­cken­pa­pageis.





Technische Daten Touit 2,8/12 mm Brenn­weite 12 mm Blenden­be­reich f/2.8 – f/22 Anzahl Element/Gruppen 11/8 Fokus­sier­be­reich 0,18 m (0.59 ft) – unendlich Bildwinkel** (diag./horiz./vert.) 99° / 89° / 66° Objektfeld** 220 x 144 mm Abbil­dungs­maßstab 1:9 (Nahgrenze) Filter-Gewinde M 77 x 0,75 Länge mit Deckeln E: 81 mm; X: 86 mm Durch­messer des Fokus­si­er­rings E, X: 65 mm Gewicht E: 260 g; X: 270 g (0.60 lbs) Kameraan­schlüsse E-Bajonett; X-Bajonett Preis (UVP) 1099 Euro

Technische Daten Touit 1,8/32 mm Brenn­weite 32 mm Blenden­be­reich f/1.8 – f/22 Anzahl Element/Gruppen 8/5 Fokus­sier­be­reich 0,30 m (0.98 ft) – unendlich Bildwinkel** (diag./horiz./vert.) 48° / 40° / 29° Objektfeld** 214 x 142 mm Abbil­dungs­maßstab 1:9 (Nahgrenze) Filter-Gewinde M52 x 0,75 Länge mit Deckeln E: 72 mm; X: 76 mm Durch­messer des Fokus­si­er­rings E, X: 65 mm Gewicht E: 200 g; X: 210 g Kameraan­schlüsse E-Bajonett; X-Bajonett Preis (UVP) 799 Euro

* Stand: 3.6.2013

** bezug­nehmend auf das APS-C Format





Siehe auch: www.zeiss.de/photo



(thoMas)