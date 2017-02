Eine so subjektive wie praxis­ori­en­tierte Antwort auf die Frage, ob die alten sogenannten „Stangen-Nikkore“ nun schneller oder langsamer fokus­sieren als ihre modernen Nachfolger „AF-S“:

In den Foren wird immer mal wieder gerne behauptet, dass bestimmte Nikkore in ihrer alten Version, wo der Fokus­me­cha­nismus im Objektiv durch einen Motor im Kamera­ge­häuse angetrieben wird, schneller sind als ihre AF-S Nachfolger, bei denen der AF-Motor bekann­ter­weise im Objektiv eingebaut ist. Da die zu rotie­rende Front­linse oder die innen­fo­kus­sierte Linsen­gruppe in den alten AF-Nikkoren natürlich nicht in Bajonettnähe sitzt, wird der Antrieb über eine mehr oder weniger lange Welle – „Stange“ – durch­ge­führt. Daher der schnod­derige Begriff „Stangen-Nikkore“.

Speziell das 2,8/35–70 mm AF(D) Nikkor wird fast als Geheimtipp gehandelt. Und auch dem Tamron 2,8/28–75 in der ersten Stangen-Version für Nikon wird eine höhere AF-Geschwin­digkeit angedichtet als der IIer Version.

Mögli­cher­weise hat da der eine oder andere nicht sehr gründlich in die Bedie­nungs­an­leitung seiner Nikon D700 oder D300 geschaut. Dort ist diese identische Passage – offen­sichtlich nicht besonders gut ins Deutsche übersetzt – abgedruckt:

„Wenn mit den Objek­tiven AF 80–200 mm 1:2,8, AF 35–70 mm 1:2,8, AF 28–85 mm 1:3,5–4,5 (Neu) oder dem AF 28–85 mm 1:3,5–4,5 bei maximalem Zoom und gleich­zeitig minimaler Scharf­stel­lent­fernung fokus­siert wird, kann der Schär­fein­di­kator erscheinen, wenn das Bild im Sucher auf einem matten Bildschirm nicht scharf­ge­stellt ist. Stellen Sie den Fokus manuell ein, bis das Bild im Sucher scharf­ge­stellt ist.“



Haben Sie den Text verstanden? Wie dem auch sei – „irgend­etwas” ist da, was das Fokus­sieren mit den genannten Nikkoren an der D300/700 angeht.

Bei mir jeden­falls war mit diesen Kameras und in Verbindung mit dem 2,8/35–70 AF (und auch mit dem in der Anmerkung nicht erwähnten 1,4/50 AF-D) bei Basketball-Aufnahmen unmit­telbar unter dem Korb die Zahl unscharfer Fotos extrem hoch (Entfer­nungs­be­reich 2–3 m). Obwohl es da nach einem Vorfo­kus­sieren aufs Netz des Korbes eigentlich nicht viel an Entfernung nachzu­regeln gibt, wenn dann der Spieler ins Visier genommen wird. Das traf sowohl für ein stark gebrauchtes 2,8/35–70 mm als auch für ein zweites solches Objektiv in fast neuwer­tigem Zustand zu!

Nach dem Wechsel auf das AF-S-Nikkor 1,4/50 und die preis­günstige Alter­native zum alten Zoom-Nikkor, das Tamron 2,8/28–75 mm Version II (mit AF-Motor im Objektiv), ergab sich ein vollkommen anderes Bild. Eine viel höhere Treffer­quote, die ich in reinen Zahlen nicht belegen kann, da alles, was unscharf ist, beim Sichten sofort gelöscht wird.

Ich bezweifle nicht, dass die Stangen-Versionen mögli­cher­weise tatsächlich schneller von Unendlich aufs heimische Bücher­regal fokus­sieren als die Nachfolger. Mögli­cher­weise aber nicht akkurat genug, wenn Bewegung ins Spiel kommt. Vielleicht regeln die neuen AF-Objektive mit Motor im Objektiv tatsächlich die entschei­denden Zenti­meter noch nach, wo das Stangen-Nikkor bereits gestoppt hat – und der Fokus nicht stimmt. Oder liegt es schlicht am Unver­mögen des Fotografen und Autors dieses Beitrags? Sicher spielt in der Sport­fo­to­grafie neben der Erfahrung auch die Tagesform des Fotografen eine Rolle.

Mein Fazit jeden­falls lautet: An der Grund­schärfe gerade auch bei voller Öffnung gibt es auch bei den alten Stangen-Versionen kaum etwas zu bemängeln, und sofern die Sport­fo­to­grafie nicht zum Inter­es­sens­gebiet gehört, kann man die alten Stangen-Nikkore beden­kenlos einsetzen. Was aber die Genau­igkeit des (Nachführ-)Autofokus bei bewegten Bildern angeht, sind sie meiner Erfahrung nach nicht mehr up-to-date. Wer (schnell) bewegte Motive fotogra­fieren will, sollte die modernen Alter­na­tiven wählen! Auch das 1,8/35 AF-S DX Nikkor (auch auf der D700! – siehe auch Viel Vermischtes; #11-09 ganz unten) liefert eine ordent­liche Treffer­quote unterm Basketball-Korb.

(Ralf Jannke)