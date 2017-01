(Oder: Warum kleine Bildsen­soren nichts für große Fotos sind)

Just stellte die Firma Sharp einen 1/2,5 Zoll (5,8x4,3 mm) großen Bildsensor mit 8 Megapixel und einem Pixel­pitch (Abstand von Pixel­mitte zu Pixel­mitte) von 1,75 µm vor.

Schon längst hat man das winzige Filmformat von Minox (8x11 mm) mit den digitalen Bildsen­soren unter­schritten. Und so manche digitale Kamera hat Abmes­sungen, die sich zwar nicht an der legen­dären Minox orien­tieren, wohl aber mit Gehäu­se­größen aufwarten, die in die Brust­tasche jedes Herren­hemdes passen.

Die Minia­tu­ri­sierung der elektro­nisch Bauteile ist sicherlich noch nicht an ein Ende gelangt, doch die Optiken sind schon seit 2003 an ihre fotogra­fisch nutzbaren Grenzen gestoßen, insbe­sondere wegen der Größe der Linsen. Während sich die Objektive in Kompakt­ka­meras „zusam­men­falten“ lassen – die Hinter­linsen werden seitlich ausge­schwenkt, wenn die Optik im Gehäuse verschwindet -, oder auch, man setzt ein Prisma ein, um die Licht­führung „um die Ecke“ zu ermög­lichen, stößt der Zwang zur Minia­tu­ri­sierung an viele Grenzen, eben auch an optisch bedingte.

Die Konstruktion kleinster optischer Systeme wird nicht nur durch die physi­ka­li­schen Möglich­keiten begrenzt, und in diesem Text beispielhaft angesprochen, sondern zusätzlich durch das ungünstige Verhältnis von optischer Leistung zum Produkt­preis beschränkt. Soll bei kleinen optischen Systemen die Qualität nicht abnehmen, müssen mit unver­hält­nis­mäßig hohem Aufwand die Linsen und die Fassungen gefertigt und montiert werden.

Derzeit liegen die Größen­ord­nungen für hochwer­tigste Linsen in der fotogra­fi­schen Optik bei einer Genau­igkeit von etwa 2/1000 Milli­meter. Die Fassungen der Objektive dürfen dem nicht wirklich nachstehen, was bedeutet, dass der Anspruch an die Produktion der Linsen und an die feinme­cha­nische Qualität weltweit nur von einer Handvoll von Herstellern erfüllt wird.

Die überwie­gende Zahl der Produ­zenten gibt sich mit deutlich gerin­geren Toleranzen zufrieden, vor allem angesichts des zu erzie­lenden Verkaufs­preise, an denen alle für Konsu­menten produ­zie­rende Hersteller sich orien­tieren müssen, wenn sie verkaufen wollen.

Die Bestmarke bei der Auflösung von Objek­tiven wird von der Firma Carl Zeiss in Oberkochen gehalten. Mit einer Optik vom Typ Planar und einer Abbil­dungs­leistung von 250 Linien­paaren pro Milli­meter. Mehr an Qualität geht einfach nicht, wenn man allein das Auflö­sungs­ver­mögen als Maßstab nimmt.

Ein Pixel­ab­stand von 1,75 µm bedeutet nun was?

Um die Größen im Blick zu haben, erinnere ich daran, dass die Entspre­chungen der Größen­ver­hält­nisse sich verhalten von 1 mm (Milli­meter) zu 1000 µm (Mikro­meter). 1 µm entspricht 1000 nm (Nanometer). Der langwellige (rote) Bereich des Lichtes beginnt bei etwa 750 nm (=0,75 µm). (In der Literatur findet sich Werte von 750 bis 700 nm Wellen­länge. Doch das ist für uns hier und jetzt, in diesem Text, unerheblich.)

Mit diesem Größen­ver­gleich im Blick und angesichts des winzigen Pixel­ab­standes wird deutlich, dass die Grenze der Auflösung eines Objek­tives erreicht oder sogar unter­schritten wird, denn 1,75 µm Pixel­ab­stand sind in Milli­meter gerechnet 0,00175. Und nun, wie hoch müsste die Auflösung eines Objek­tives sein, um dem Pixel­ab­stand zu genügen? Es ist ganz einfach: 1 ./. 0,00175 = rund 571,43. Ein dem Pixel­ab­stand genügendes Objektiv müsste über 571 Linien pro Milli­meter auflösen können, das sind rund 260 Linien­paare. Kein Objektiv für die Fotografie liefert eine entspre­chende Auflösung.

Wenn man dann noch bedenkt, dass das oben erwähnte Planar, wie alle Objektive, diese beste Leistung nicht bei jeder Blenden­öffnung und gleich­mäßig über das Bildfeld erbringen kann und die Abbil­dungs­leistung von 250 Linien­paare pro Milli­meter nur erreicht wird, weil eine rigide Auswahl aus der produk­ti­ons­be­dingten Streuung statt­findet, dann ist erkennbar, mit welchem enormen Aufwand bei Carl Zeiss gearbeitet wurde, um die Bestmarke zu setzen. In den üblichen Tests gelten Objektive als sehr gut, wenn 90 Linien­paare erreicht werden.

Dass ein dermaßen kleiner Sensor von 1/2,5“ mit 8 Megapixeln in der aktuellen Technik eine für die Fotografie indis­ku­table Qualität abliefert, ist damit sicherlich allen klar.

Wem also kann ein solcher Sensor bei optischen Systemen nutzen?

Es gibt indus­trielle Anwen­dungen, bei denen diese Spezi­fi­kation inter­essant ist. Zum Beispiel kann man das nutzbare Licht­spektrum auf einen engen Bereich, also eine Farbe, beschränken und auf eine verstellbare Blende verzichten. Damit sind die optischen Probleme weitaus geringer, und eine Optik besser zu berechnen. Ist zusätzlich die Licht­quelle ausrei­chend stark, dann kann ein solcher Sensor bei der Quali­täts­kon­trolle einge­setzt werden, etwa bei der Produktion von Glasfla­schen, die für Milli­se­kunden durch­leuchtet werden, um fehler­hafte Produkte zu erkennen.

Doch mit Photo­graphie hat dieser Sensor von Sharp nichts zu tun.

(Adrian Ahlhaus)

Mit freund­licher Geneh­migung des Autors

© 2007 Adrian Ahlhaus

All rights reserved

Aus dem Blog: Die Welt der Photographie