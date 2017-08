ALPA, das ist dieser kleine, feine Schweizer Kamera­her­steller, der Kameras baut, die nicht jeder braucht, die aber allein beim In-die-Hand-nehmen begeistern. Präzision pur

Wobei diese hohe Präzision ein Aspekt der Faszi­nation ist, den eine ALPA zu vermitteln vermag. Der andere ist, dass es sich hierbei ganz offen­sichtlich um ein Fotografier-Werkzeug handelt; ohne Gimmicks, ohne unnötiges Beiwerk. Eine ALPA hat, was es braucht, um Fotos zu machen, und das in bester Qualität. Nicht mehr und nicht weniger.

Hatten wir nach der photokina 2004 von der ALPA 12 und neuem Zubehör berichten können, so ist jetzt zu vermelden, dass die ALPA-12-Reihe aus mittler­weile vier Modellen besteht:

ALPA 12 TC (Griffe optional, keine Verstel­lungen, ca. 1,6 kg einsatz­bereit)

ALPA 12 WA (zwei Handgriffe, keine Verstel­lungen, ca. 2,2 kg einsatz­bereit)

ALPA 12 SWA (zwei Handgriffe, +25 mm Verstellweg, ca. 2,3 kg einsatz­bereit)

ALPA 12 XY (Griffe optional, Verstellweg 70 mm vertikal, 50 mm horizontal, ca. 4,3 kg einsatz­bereit)



Wobei die Zubehör­teile – Objektive, Rückteile (analog wie digital), Sucher usw. – nahtlos an alle Gehäuse passen.

ALPA formu­liert das so:

Eine Plattform von einma­liger Vielsei­tigkeit



ALPA 12, das sind vier Kamera­mo­delle. Jedes für eine spezi­fische Anwendung optimiert und nach den exakt gleich hohen Maßstäben konzi­piert und gefertigt: so einfach wie möglich und so gut wie möglich. Das ist eine breite Palette von innert Sekun­den­schnelle auswech­sel­baren Objek­tiven der höchsten Leistungs­klasse, jedes einzelne auf einem Kolli­mator präzise adjus­tiert. Das sind Dutzende von ebenso zügig auswech­sel­baren digitalen Backs wie klassi­schen Rollfilm­kas­setten. Alles voll kompa­tibel, alles unein­ge­schränkt zuein­ander passend. Dazu kommt ein umfang­reiches und ständig erwei­tertes Zubehör­pro­gramm. ALPA 12, das ist eine modulare Plattform, ein zusam­men­hän­gendes Gesamt­konzept. Nicht für jedermann, aber für jene, die kompro­misslos das Beste suchen. Nicht „für einen Sommer“, sondern für heute und für die Zukunft.



Unter ALPA photokina News 2006 finden Sie weitere Infor­ma­tionen – verpassen Sie dort keines­falls die infor­mative und inspi­rie­rende Plattform-Broschüre (PDF) zur ALPA 12; die Preis­liste mag auch ganz inter­essant sein. Beispiel­auf­nahmen mit einem Leaf-Rückteil finden sich hier: Sample Files taken with ALPA cameras.

(thoMas)